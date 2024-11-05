Tuyển Tuyển Dụng thu nhập 18 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Km34+600 Quốc lộ 5, Xã Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Dương, Bình Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Công việc tuyển dụng (70%)
Tổng hợp các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban, triển khai thực hiện. Tuyển chọn các ứng viên phù hợp, đảm bảo tiến độ đáp ứng yêu cầu tuyển dụng kịp thời, tuyển đủ nhân sự để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
Thực hiện công việc tuyển dụng
Kết nối các phòng ban để nắm được tình hình nhân sự của cả Công ty. Đề xuất các hướng giải quyết phù hợp, nhằm đảo bảo nhân sự ổn định và làm việc hiệu quả
Soạn thảo và ban hành các Thông báo, quyết định, tờ trình ...
Phỏng vấn nghỉ việc và giải quyết các trường hợp nhân sự đánh giá thử việc không đạt
Thực hiện báo cáo tuyển dụng theo tuần/tháng
2. Công việc đào tạo (30%)
Phân tích nhu cầu đào tạo, tổng hợp và lập kế hoạch đào tạo hàng năm
Thực hiện đào tạo hội nhập và các khóa đào tạo kỹ năng mềm
Liên hệ tổ chức các khóa đào tạo bên ngoài
Phối hợp với các phòng chuyên môn, tổ chức đào tạo nội bộ
Tổng hợp tình hình, kết quả đào tạo và đánh giá hiệu quả sau đào tạo
Thực hiện báo cáo tổng hợp hàng tháng

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Đại học các chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh...
Kinh nghiệm: Ứng viên có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương về tuyển dụng và đào tạo ở công ty sản xuất. Nghiệp vụ cứng.
Yêu cầu khác: Thành thạo các kỹ năng phỏng vấn, tuyển dụng, tạo nguồn và đào tạo , vi tính văn phòng, nhanh nhẹn, cẩn thận, xử lý vấn đề tốt...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h-17h ( thứ 2-thứ 7) (thứ 7 nghỉ theo quy định công ty)
Có đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật lao động.
Hỗ trợ cơm trưa
Lương tháng 13 (1-2 tháng lương) và thưởng hiệu quả công việc theo quy chế của công ty hàng quý và hàng năm.
Thưởng thâm niên, thưởng vào các ngày nghỉ lễ quốc gia.
Tặng quà cho CBCNV vào ngày sinh nhật, 8/3, 1/6, Tết Trung thu, 20/10, tết...
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Được phát triển nghề nghiệp với chính sách đào tạo nội bộ (chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng) và đào tạo bên ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 934 D3, đường D, Cụm 2 Khu Công Nghiệp Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM

