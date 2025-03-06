Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 27 Triệu

Mức lương 12 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

UI/UX Designer

Thiết kế và phát triển giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các dự án web và mobile.

Tạo wireframes, mockups, prototypes và các tài liệu thiết kế khác để truyền đạt ý tưởng và concept thiết kế.

Tham gia vào quá trình nghiên cứu người dùng, phân tích và hiểu rõ nhu cầu người dùng để đưa ra các giải pháp thiết kế tối ưu.

Làm việc chặt chẽ với các nhóm phát triển, quản lý sản phẩm và các bên liên quan để đảm bảo sản phẩm hoàn thiện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.

Liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới nhất dựa trên phản hồi của người dùng và xu hướng thị trường

Yêu Cầu Công Việc

Từ 2-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế UX/UI cho các dự án web và mobile.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế như Figma, Photoshop, Illustrator hoặc các công cụ tương tự.

Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.

Khả năng giao tiếp và truyền đạt ý tưởng tốt.

Chứng minh được tư duy thiết kế sáng tạo, độc đáo và chú trọng chi tiết. (award, recognition, ….)

Hiểu biết về nguyên tắc thiết kế hiện đại và khả năng áp dụng chúng vào các dự án thực tế

Có đam mê sáng tạo và tối ưu trải nghiệm người dùng

Có kinh nghiệm triển khai user research, từ đó đưa ra ý tưởng thiết kế trải nghiệm người dùng ấn tượng

Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Remote/Hybrid - Quận 3, HCM (1 tuần lên office 1 ngày)

Flexible time, Monday to Friday

Lương từ 12-27 triệu VND hoặc tùy thuộc vào kinh nghiệm thực tế

Nghỉ lễ và phép năm theo quy định.

Các phúc lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS

