Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 27 Triệu

CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS

UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS

Mức lương
12 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 12 - 27 Triệu

Thiết kế và phát triển giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các dự án web và mobile.
Tạo wireframes, mockups, prototypes và các tài liệu thiết kế khác để truyền đạt ý tưởng và concept thiết kế.
Tham gia vào quá trình nghiên cứu người dùng, phân tích và hiểu rõ nhu cầu người dùng để đưa ra các giải pháp thiết kế tối ưu.
Làm việc chặt chẽ với các nhóm phát triển, quản lý sản phẩm và các bên liên quan để đảm bảo sản phẩm hoàn thiện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.
Liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới nhất dựa trên phản hồi của người dùng và xu hướng thị trường

Với Mức Lương 12 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế UX/UI cho các dự án web và mobile.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế như Figma, Photoshop, Illustrator hoặc các công cụ tương tự.
Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.
Khả năng giao tiếp và truyền đạt ý tưởng tốt.
Chứng minh được tư duy thiết kế sáng tạo, độc đáo và chú trọng chi tiết. (award, recognition, ….)
Hiểu biết về nguyên tắc thiết kế hiện đại và khả năng áp dụng chúng vào các dự án thực tế
Có đam mê sáng tạo và tối ưu trải nghiệm người dùng
Có kinh nghiệm triển khai user research, từ đó đưa ra ý tưởng thiết kế trải nghiệm người dùng ấn tượng
Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Remote/Hybrid - Quận 3, HCM (1 tuần lên office 1 ngày)
Flexible time, Monday to Friday
Lương từ 12-27 triệu VND hoặc tùy thuộc vào kinh nghiệm thực tế
Nghỉ lễ và phép năm theo quy định.
Các phúc lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 397 Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 03, TPHCM , TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

