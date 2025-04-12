Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 - 21 Tân Cảng - Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các sản phẩm và dịch vụ thương mại điện tử.

Nghiên cứu và phân tích nhu cầu người dùng, thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Phát triển wireframes, prototypes và mockups để thể hiện ý tưởng thiết kế.

Tạo ra các thiết kế giao diện trực quan, hấp dẫn và dễ sử dụng.

Thử nghiệm và đánh giá thiết kế để đảm bảo tính hiệu quả và trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Hợp tác với các nhóm phát triển để đảm bảo thiết kế được triển khai một cách chính xác.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm từ 2-3 năm trong lĩnh vực thiết kế UI/UX, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, Figma, Sketch hoặc các phần mềm tương tự.

Hiểu biết về nguyên tắc thiết kế UI/UX, trải nghiệm người dùng và khả năng sử dụng.

Khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và làm việc độc lập cũng như nhóm.

Khả năng giao tiếp tốt, trình bày ý tưởng rõ ràng.

Am hiểu về các nguyên tắc thiết kế responsive và mobile-first.

Tại CÔNG TY CP TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi:

Chế độ bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN).

Có khu vực căntin/ pantry(nước uống, lò vi sóng, tủ lạnh) được sử dụng miễn phí

Miễn phí phí gửi xe.

Review lương 6 tháng/ lần

Khámsức khoẻ định kỳ mỗi năm

12 ngày phép năm.

Du lịch và teambuilding

Đào tạo, hướng dẫn theo quy trình chuyên nghiệp.

Hỗ trợ máy tính/laptop, điện thoại và các công cụ làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOYAR INC

