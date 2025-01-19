Tuyển UI/UX Designer Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Mức lương Đến 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N03T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Đến 1 USD

Thiết kế giao diện đồ họa người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các sản phẩm phần mềm, đảm bảo phần mềm đẹp mắt, tối ưu, tiện ích, dễ sử dụng, mang lại giá trị cao, giúp các doanh nghiệp và người dùng cá nhân nâng cao hiệu quả và trải nghiệm công việc

Nghiên cứu, cập nhật và ứng dụng những xu hướng thiết kế mới vào sản phẩm phần mềm của công ty

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện, ưu tiên tại các trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp, HV Bưu chính viễn thông, FPT Arena...

Đã có kinh nghiệm tham gia phát triển những sản phẩm về ERP, SaaS, quản lý, quản trị,..

Nắm vững các kiến thức nền tảng về đồ họa/hội hoạ (hệ màu, phối màu, tương phản, bố cục, các nguyên tắc & chuẩn mực...)

Sử dụng thành thạo một trong các công cụ đồ họa: Photoshop, Adobe Illustrator, figma, XD...

Yêu hội hoạ, đam mê thiết kế, mong muốn tạo ra những sản phẩm có giá trị cho xã hội

Ham học hỏi, cầu tiến, chủ động, cập nhật những xu hướng thiết kế mới

Giao tiếp, trao đổi công việc tốt và nắm bắt vấn đề nhanh

Chỉn chu, trách nhiệm với công việc, khả năng chịu áp lực cao

Yêu cầu ứng viên ứng tuyển gửi đầy đủ CV cá nhân + Portfolio các sản phẩm thiết kế

Tại Công ty cổ phần Misa Thì Được Hưởng Những Gì

Với truyền thống 30 năm hình thành phát triển, MISA chắc chắn sẽ là nơi làm việc khiến bạn an tâm gắn bó lâu dài, với:

Sự tiên phong trong công nghệ, sự tín nhiệm từ mọi khách hàng:

MISA là doanh nghiệp CNTT xuất sắc nhất khu vực Châu Á - Châu Đại Dương. Tiên phong xuất khẩu giải pháp SaaS.

TOP đầu doanh nghiệp CNTT tăng trưởng liên tục với quy mô nhân sự tăng 20%/năm, doanh thu tăng 15%/năm.

Hội tụ 3000 nhân tài cùng khát vọng đưa sản phẩm công nghệ “Make In Vietnam” vươn tầm quốc tế.

Xây dựng niềm tin với 270.000 khách hàng là đơn vị HCSN, doanh nghiệp, 2.5 triệu khách hàng cá nhân tại Việt Nam và 20 quốc gia.

Hơn 100 giải thưởng trong ngành CNTT trong nước và quốc tế.

Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi:

Lương cứng cạnh tranh theo năng lực

Thưởng năng suất dựa trên kết quả công việc từ 2-3 tháng lương.

Đánh giá review lương 2 lần/năm

Huấn luyện “Hổ tướng”: chương trình đào tạo quản lý tài năng, bệ phóng trở thành Chiến tướng tinh nhuệ.

Giải thưởng “Gấu vàng": nơi tôn vinh những tài năng xuất sắc nhất.

Gói chăm sóc sức khỏe toàn diện tại Medlatec, cháy hết mình tại các CLB theo sở thích, chương trình teambuilding, du lịch định kỳ.

Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành:

Kết nối tài năng: tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công.

Tư duy đột phá: môi trường tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, MISA-er được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc.

Công nghệ cao: trang bị máy tính làm việc, tối ưu hiệu suất công việc bằng ứng dụng công nghệ, phần mềm tự động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Misa

