Tuyển UI/UX Designer Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty cổ phần SANAN
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty cổ phần SANAN

UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Công ty cổ phần SANAN

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, Tòa CIC, Số 1 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Với định hướng đa dạng hóa dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn, SanAn đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Graphic & UI/UX Designer với nhiệm vụ:
● Thiết kế các giải pháp đồ hoạ cho các sản phẩm trong và ngoài SanAn phù hợp với xu hướng thiết kế, bao gồm thiết kế giao diện cho sản phẩm, đảm bảo tính thẩm mỹ, công năng tương ứng với mục đích sử dụng của đối tượng khách hàng, mang lại hiệu quả kinh doanh và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.
● Phân tích yêu cầu, nghiên cứu, đề xuất các thiết kế giao diện người dùng (UI) cho các sản phẩm web và mobile.
● Nghiên cứu và phát triển trải nghiệm người dùng (UX) để tối ưu hoá luồng trải nghiệm, đảm bảo sản phẩm thân thiện và dễ sử dụng.
● Kiểm soát và đóng gói thiết kế cuối cùng cho sản phẩm, Phối hợp chặt chẽ với team phát triển để bàn giao, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của thiết kế.
● Tìm hiểu và đề xuất các quy trình trong thiết kế UI, đóng gói - bàn giao thiết kế cuối cùng.
● Thiết kế các ấn phẩm đồ họa như banner, poster, brochure, và các tài liệu marketing khác, tạo ra các thiết kế có yếu tố hình ảnh đẹp mắt, tuân thủ các tiêu chuẩn về thương hiệu và phong cách của các sản phẩm của SanAn.
● Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thiết kế mới, áp dụng vào công việc

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa/ thiết kế UI/UX.
● Thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, XD), Figma, Sketch hoặc các phần mềm thiết kế tương đương. Biết vẽ tay, có hiểu biết cơ bản về code, frontend là một lợi thế.
● Có kiến thức tốt theo xu hướng về các lĩnh vực liên quan đồ họa 2D như đường nét, hình khối, màu sắc, chất liệu... Kỹ năng thiết kế đồ họa xuất sắc, có mắt thẩm mỹ tốt.
● Khả năng tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề.
● Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.
● Có kinh nghiệm thiết kế cho các dự án web và mobile.
● Hiểu biết về nguyên lý thiết kế UI/UX, đặc biệt là về hành vi và tâm lý người dùng.
● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty công nghệ hoặc startup.
● Ưu tiên ứng viên có tiếng Nhật ở trình độ tương đương N3 trở lên, hiểu rõ các phong cách thiết kế cho thị trường Nhật Bản

Tại Công ty cổ phần SANAN Thì Được Hưởng Những Gì

● Môi trường làm việc công ty startup trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp, được tiếp cận và làm việc với các công nghệ mới, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
● Tham gia các buổi seminar chia sẻ về kỹ năng & kiến thức từ các thành viên trong công ty vàcác developer nhiều năm kinh nghiệm.
● Cơ hội phát triển lên các vị trí key member, leader trong một môi trường công ty tăng trưởng nhanh.
● Hưởng đầy đủ chế độ: BHYT, BHXH, BHTN...
● Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, teambuilding, thể thao...
● Hưởng các chương trình phúc lợi nội bộ: Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ 12 ngày/năm, thêm 1 ngày phép vào ngày sinh nhật của nhân viên và 2 Recharge days.
● Review tăng lương và thưởng 2 lần/năm (tăng lương theo thâm niên và thành tích).
● Thưởng Tết bao gồm: tháng lương thứ 13 + thưởng theo doanh số (dựa theo tình hình kinhdoanh của công ty theo từng năm).
● Môi trường startup với các dự án giáo dục và outsourcing, tạo điều kiện cho sự sáng tạo vàphát triển.
● Thời gian làm việc Core time linh hoạt về thời gian và địa điểm, cho phép bạn tự quản lý lịchtrình của mình.
● Dễ dàng cân đối giữa công việc và cuộc sống với số ngày nghỉ phép lên đến 21 ngày trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SANAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần SANAN

Công ty cổ phần SANAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Toà nhà CIC Tower, Số 1 Nguyễn Thị Duệ Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

