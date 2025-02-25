Tuyển UI/UX Designer Công ty TNHH Yopaz làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Viet Tower, số 1 Thái Hà, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Thiết kế giao diện cho các ứng dụng web, ứng dụng mobile theo yêu cầu của dự án

Làm việc với các kỹ sư phần mềm để đảm bảo tính tương thích và hiệu suất của giao diện người dùng

Hỗ trợ và thiết kế các poster quảng cáo, sự kiện của công ty

Các công việc khác liên quan đến thiết kế theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm UI/UX design

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế: PSD, Figma, XD

Có kiến thức về HTML/CSS là lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và có khả năng tự nghiên cứu, chủ động trong công việc

Tiếng Anh đọc hiểu tốt, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là điểm cộng

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm sản phẩm hay dự án thiết kế đã làm (Gửi kèm Portfolio/ link Portfolio).

Tại Công ty TNHH Yopaz Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng và các phúc lợi khác

Review lương 1-2 lần/năm nhằm đảm bảo sự nỗ lực của các bạn luôn là xứng đáng

13 tháng lương/năm, thưởng theo từng dự án, thưởng lễ tết để ghi nhận sự đóng góp của các bạn tại công ty

Chế độ nghỉ ngơi đặc biệt cho chị em phụ nữ

Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, thai sản: Công ty luôn cố gắng quan tâm đến đời sống của các bạn thông qua các chế độ này

2. Cơ hội phát triển

Với nhiều dự án lớn, đa dạng ngành nghề, sử dụng nhiều công nghệ. Đó là lợi thế và cũng là cơ hội để bạn học hỏi, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực IT

Công ty tài trợ chi phí thi các chứng chỉ chuyên môn và có chính sách thưởng hấp dẫn khi đạt được các chứng chỉ chuyên môn

Lấy việc đào tạo làm nòng cốt của sự phát triển, Yopaz có các chương trình đào tạo hàng tuần như: đào tạo tiếng Nhật, đào tạo chuyên môn…

3. Môi trường làm việc

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (linh hoạt giờ check-in từ 8:00 - 9:00)

Du lịch, teambuilding cố định 1-2 lần/năm

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc (PC, Laptop, Mac mini, Macbook)

Happy hour hàng tuần, nơi các Yopazer có thể thư giãn sau một tuần làm việc đầy mệt mỏi. Bạn có thể đắm chìm trong những gameshow kỳ thú, du dương theo các bản nhạc hay thả mình vào Yopaz radio nhẹ nhàng

Yopaz - nơi ươm mầm tài năng trẻ với hàng loạt CLB: Âm nhạc, bóng đá, gaming…

Ở Yopaz, bạn được thưởng thức trà, cafe, bánh kẹo miễn phí

Hơn thế nữa, Công ty luôn nỗ lực để nâng cao chỉ số hạnh phúc của các Yopazer thông qua việc xây dựng văn hóa lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Yopaz hy vọng sẽ là người bạn đồng hành với mỗi cá nhân trên con đường tìm kiếm và theo đuổi sứ mệnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yopaz

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.