Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Làm việc với các hệ thống Website, các ứng dụng ERP, Smart Factory, …nhằm tạo sự thống nhất về thiết kế và trải nghiệm người dùng giữa các nền tảng và lĩnh vực sản phẩm.

Hợp tác với team Marketing, team Nghiên cứu phát triển sản phẩm để mang đến những trải nghiệm mượt mà và phù hợp cho người dùng.

Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, dựa trên yêu cầu kinh doanh, hành trình người dùng, phản hồi khách hàng và phân tích khả năng sử dụng.

Tối ưu hóa thiết kế giao diện người dùng hiện có và xây dựng hướng dẫn phong cách (style guide) cho các phòng ban liên quan.

Giao tiếp với các bên liên quan để hiểu mục tiêu kinh doanh.

Tổ chức/tham gia nghiên cứu người dùng và workshop về tư duy thiết kế (design thinking).

Từ 2 năm KN vị trí tương đương

Thành thạo Figma và các công cụ thiết kế của Adobe .

Kinh nghiệm thiết kế UI/UX trên nền tảng di động, desktop và giao diện người dùng mục tiêu lấy người tiêu dùng làm trung tâm.

Kỹ năng thiết kế trực quan tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình và giải quyết vấn đề

Luôn cập nhật thông tin về các giải pháp quản trị doanh nghiệp như ERP, Smart Factory và xu hướng thị trường.

Kết hợp tính sáng tạo với logic trong thiết kế.

Thu nhập tương xứng với năng lực: 15 – 20tr + thưởng

Thưởng lương tháng 13, Lễ, Tết…trong năm. BHXH theo chính sách Nhà nước

Tăng lương 2 lần/2 năm đầu, tăng lương 1 lần từ năm thứ 3 trở đi

Được tham gia vào các chương trình nội bộ (trẻ, khỏe, máu lửa) của công ty

Thưởng năng suất, thưởng nhân viên tiêu biểu, xuất sắc; thưởng sáng kiến, thưởng nóng; các dịp lễ, Tết đều có quà, thưởng.

Cơ hội làm việc cùng đội ngũ tư vấn doanh nghiệp và công nghệ thông tin yêu nghề và giàu kinh nghiệm.

Cơ hội học tập phát triển, thăng tiến theo năng lực, có lộ trình thăng tiến cho từng nhân viên; thoải mái bùng nổ ý tưởng, sáng tạo

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs

