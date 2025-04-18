Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Lilama 10, 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Làm việc với các hệ thống Website, các ứng dụng ERP, Smart Factory, …nhằm tạo sự thống nhất về thiết kế và trải nghiệm người dùng giữa các nền tảng và lĩnh vực sản phẩm.
Hợp tác với team Marketing, team Nghiên cứu phát triển sản phẩm để mang đến những trải nghiệm mượt mà và phù hợp cho người dùng.
Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, dựa trên yêu cầu kinh doanh, hành trình người dùng, phản hồi khách hàng và phân tích khả năng sử dụng.
Tối ưu hóa thiết kế giao diện người dùng hiện có và xây dựng hướng dẫn phong cách (style guide) cho các phòng ban liên quan.
Giao tiếp với các bên liên quan để hiểu mục tiêu kinh doanh.
Tổ chức/tham gia nghiên cứu người dùng và workshop về tư duy thiết kế (design thinking).

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm KN vị trí tương đương
Thành thạo Figma và các công cụ thiết kế của Adobe .
Kinh nghiệm thiết kế UI/UX trên nền tảng di động, desktop và giao diện người dùng mục tiêu lấy người tiêu dùng làm trung tâm.
Kỹ năng thiết kế trực quan tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình và giải quyết vấn đề
Luôn cập nhật thông tin về các giải pháp quản trị doanh nghiệp như ERP, Smart Factory và xu hướng thị trường.
Kết hợp tính sáng tạo với logic trong thiết kế.

Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng với năng lực: 15 – 20tr + thưởng
Thưởng lương tháng 13, Lễ, Tết…trong năm. BHXH theo chính sách Nhà nước
Tăng lương 2 lần/2 năm đầu, tăng lương 1 lần từ năm thứ 3 trở đi
Được tham gia vào các chương trình nội bộ (trẻ, khỏe, máu lửa) của công ty
Thưởng năng suất, thưởng nhân viên tiêu biểu, xuất sắc; thưởng sáng kiến, thưởng nóng; các dịp lễ, Tết đều có quà, thưởng.
Cơ hội làm việc cùng đội ngũ tư vấn doanh nghiệp và công nghệ thông tin yêu nghề và giàu kinh nghiệm.
Cơ hội học tập phát triển, thăng tiến theo năng lực, có lộ trình thăng tiến cho từng nhân viên; thoải mái bùng nổ ý tưởng, sáng tạo
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 69 Nguyễn Gia Trí Bình thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

