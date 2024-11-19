Tuyển Game Developer Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà MD Complex, số 68 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và phát triển các dự án Game mobile trên nền tảng Unity
Phối hợp với các thành viên khác trong team (Game Designer, Artist ...) để xây dựng ý tưởng, đưa ra các giải pháp kỹ thuật để tạo được sản phẩm tốt nhất
Xây dựng và duy trì code hiệu quả, có thể tái sử dụng
Nâng cấp và tối ưu các sản phẩm của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lập trình Unity ít nhất 6 tháng trở lên, có sản phẩm demo
Yêu thích làm Game
Thành thạo Unity
Có tư duy lập trình và tư duy hệ thống tốt
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ cầu tiến ham học hỏi.
Tại Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận hấp dẫn, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc
Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương
Thưởng không giới hạn tùy theo doanh thu sản phẩm và mức độ đóng góp trong dự án
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết
Review lương 2 lần/năm hoặc tùy theo mức độ phát triển của bản thân
Chế độ đầy đủ theo luật BHXH, nghỉ lễ Tết, 12 ngày phép/năm, lương thưởng cuối năm.
Văn phòng rộng rãi, tiện nghi đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất.
Du lịch thường niên, được tham gia vào các hoạt động team building cực kỳ bổ ích.
Tặng quà vào các dịp sinh nhật, lễ Tết
Tham gia hoạt động thể thao hàng tuần cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam
