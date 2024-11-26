Tuyển Photographer/Video Editor Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Photographer/Video Editor Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Pax Sky, 63

- 65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Dựng và chỉnh sửa các video giới thiệu, quảng bá sản phẩm phù hợp với mục tiêu của team Growth Marketing.
Đảm bảo nội dung video sáng tạo, thu hút và đúng định hướng thương hiệu trên các nền tảng digital (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Google Ads, v.v.).
Sản xuất các video tối ưu để cải thiện chỉ số quảng cáo như view-through rate, conversion rate và click-through rate.
Thử nghiệm các concept video khác nhau để đo lường hiệu quả và đóng góp vào các chiến dịch tăng trưởng.
Lên ý tưởng, story-board cho các video quảng cáo, clip giới thiệu sản phẩm.
Biên tập âm thanh, chèn hiệu ứng, và tối ưu hóa chất lượng video để phù hợp với từng nền tảng.
Làm việc chặt chẽ với team Growth Marketing và các bộ phận liên quan để đảm bảo nội dung video hỗ trợ hiệu quả mục tiêu tăng trưởng và quảng bá sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương tại các team sản xuất video.
Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, phần mềm quay dựng video, các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, After Effects, Indesign, Adobe Premiere,...
Có khả năng tự lên storyboard, thiết kế concept, và triển khai từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn thiện.
Có kinh nghiệm sản xuất video phục vụ cho các chiến dịch Marketing trong các công ty tăng trưởng nhanh.
Hiểu cách tối ưu nội dung video để đạt hiệu quả cao trên các kênh digital.
Tư duy sáng tạo, chủ động trong công việc.
Có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.
Kỹ năng ứng xử - giao tiếp hiệu quả
Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về Marketing.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và phát triển chuyên môn với tốc độ tăng trưởng của công ty theo thời đại số 4.0;
Được thể hiện năng lực và chịu trách nhiệm với công việc được giao;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và có cơ hội thăng tiến;
Được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm và các phúc lợi xã hội theo quy định của Nhà nước và của Công ty;
Được chăm sóc sức khỏe như mua bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ;
Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi (teambuilding, sinh nhật...) theo chính sách đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Pax Sky - số 63 -65 Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

