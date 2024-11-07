Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Musashi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Mức lương Đến 1,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, toà CT1, toà nhà C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 1,000 USD

Phân tích yêu cầu và thực hiện phát triển các dự án ứng dụng web với khách hàng Nhật bằng ngôn ngữ PHP (framework: Laravel)

Dựa trên các thông số kỹ thuật được cung cấp, chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và thử nghiệm.

Xây dựng, phát triển các module, template... để tối ưu hóa tốc độ phát triển website

Báo cáo tình hình phát triển dự án cho khách hàng khi cần.

Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm thực tế trong phát triển ứng dụng web bằng các framework PHP như Laravel hoặc CakePHP.

Thành thạo lập trình bằng PHP, JavaScript.

Ưu tiên biết cả Frontend: React, Vue.js, HTML5, CSS, SCSS, Swift....

Khả năng tiến hành thử nghiệm kỹ lưỡng và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao.

Hiểu rõ và có trách nhiệm cao trong vấn đề đảm bảo các chuẩn an toàn & bảo mật trong quá trình lập trình.

Tư duy logic tốt, biết định hướng khách hàng, định hướng kết quả, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng tìm tòi, học hỏi nhanh, làm việc độc lập, làm việc nhóm, chủ động trong công việc.

Có khả năng giao tiếp, trao đổi và ý thức làm việc chung theo team.

Có khả năng phân tích và đưa ra các cách giải quyết vấn đề trong công việc.

Có khả năng tham gia nhiều dự án cùng lúc.

Biết tiếng Nhật là một lợi thế.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan.

Tại Công ty Cổ phần Musashi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển:

Làm việc, học hỏi và phát triển cùng những đồng nghiệp ưu tú, đam mê công nghệ và tâm huyết với việc phát triển sản phẩm.

Được tham gia vào các dự án phần mềm với các đối tác Nhật Bản.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt.

Không có khoảng cách giữa sếp với nhân viên; đồng nghiệp thân thiện, gần gũi và đoàn kết.

Có cơ hội thăng tiến hàng năm tùy theo năng lực.

Chế độ đãi ngộ:

Lương upto 1000$; deal theo năng lực

Thử việc 02 tháng hưởng 100% lương

13-14 tháng lương/năm căn cứ theo năng lực và mức độ gắn bó với công ty;

Thưởng dự án hàng tháng căn cứ theo hiệu quả công việc;

Review tăng lương 1 lần/năm;

Chế độ đãi ngộ cạnh tranh, có khả năng đột biến theo performance;

Thưởng nóng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc;

Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc như: Laptop, màn hình máy tính 24 inch, ghế xoay chống mỏi lưng, bàn phím, chuột...

Được trợ cấp các chứng chỉ quốc tế phục vụ cho công việc.

Thưởng Tết, sinh nhật, chuyên cần, 8/3, 20/10; trợ cấp làm đẹp cho nhân viên nữ hàng tháng và quà 1/6 cho bé....

Happy Meals hàng ngày (trà, cafe) và trợ cấp phí gửi xe ở tòa nhà. Thỉnh thoảng bonus thêm bánh kẹo và hoa quả.

Liên hoan, party thường xuyên; du lịch 1 lần/năm.

Làm việc 5 ngày/tuần (8h30 – 17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6). Các chế độ bảo hiểm, ngày nghỉ lễ, tết theo pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Musashi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin