Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Vietsoftpro
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12 ngõ 71 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển, bảo trì và tối ưu hóa các ứng dụng web sử dụng Django và Python.
Thiết kế và triển khai API RESTful cho các ứng dụng web.
Làm việc với cơ sở dữ liệu (PostgreSQL, MySQL, MongoDB).
Tích hợp và làm việc với các dịch vụ bên thứ ba (Payment Gateway, Firebase, AWS, v.v.).
Hợp tác với các nhóm thiết kế, frontend để triển khai các tính năng mới.
Viết unit test, đảm bảo chất lượng code theo tiêu chuẩn CI/CD.
Theo dõi, tối ưu hiệu suất và bảo mật hệ thống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với Django và Python.
Thành thạo về ORM, Django Rest Framework.
Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL.
Hiểu biết về kiến trúc microservices, Docker, Kubernetes là một lợi thế.
Quen thuộc với Git và quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum.
Có tư duy logic, khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt. Có tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và thuật toán
Yêu thích công việc lập trình, có tư duy logic tốt
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt
Làm việc tận tâm, có trách nhiệm
Có tư duy độc lập, sáng tạo trong công việc
Có khả năng tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh tốt
Khả năng tự nghiên cứu tốt

Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 400-1500$ (thỏa thuận khi pv).
Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, thưởng dự án,…
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.
Hàng năm tổ chức du lịch, teambuilding, các hoạt động kết nối nhân viên hàng tháng, hỗ trợ ăn sáng free tại công ty…
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
Môi trường làm việc trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, sếp gần gũi, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12/71 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

