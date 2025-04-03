Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Triển khai backend microservice cho một nền tảng giao dịch.

Viết kiểm tra đơn vị và chạy kiểm tra tập lệnh Postman tự động hóa cho mỗi API.

Sửa tất cả các cảnh báo và lỗi của trình biên dịch.

Góp phần tối ưu hóa hiệu suất.

Tham gia tích hợp hệ thống, kiểm tra, triển khai và sửa lỗi.

Viết mã sạch, chất lượng cao, có thể bảo trì với các phương pháp phát triển tốt nhất.

Thảo luận với các thành viên trong nhóm để có giải pháp hiệu quả về chi phí và thực hiện đánh giá ngang hàng.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức vững chắc về Java (ít nhất 5 năm kinh nghiệm)

Có kinh nghiệm về kiến trúc microservice và RESTful API.

Có kinh nghiệm về Docker, K8S, Redis.

Quen thuộc với việc triển khai microservice bằng K8S.

Có kinh nghiệm về đồng thời, không đồng bộ.

Có kinh nghiệm trong cơ chế ghi nhật ký.

Kiến thức cơ sở dữ liệu tốt, cả SQL và phi SQL.

Có kiến thức về AWS: S3, Kafka

Khả năng viết mã dễ đọc và sạch sẽ.

Quen thuộc với kịch bản thử nghiệm Postman để kiểm tra API.

Quen thuộc với GitLab / GitHub.

Có kiến thức về CI / CD là một lợi thế.

Năng động và chủ động, tinh thần đồng đội tốt.

Thoải mái làm việc với phương pháp Agile.

Tư duy logic, nhiệt tình, chăm chỉ, áp lực tốt, có trách nhiệm với công việc được giao.

Tại Công ty TNHH Equix Technologies Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận lương theo năng lực, upto 50M Gross.

100% lương trong thời gian thử việc.

Xét tăng lương 1 lần/năm.

Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu suất, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,...

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp khi trở thành nhân sự chính thức.

Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, khuyến khích tài năng trẻ,...

Môi trường trẻ trung năng động và đầy nhiệt huyết.

Thời gian làm việc linh hoạt.

Được đào tạo 1-1 với Quản lý hoặc Senior.

Du lịch nghỉ mát hàng năm, nhiều hoạt động teambuilding.

Hỗ trợ hoạt động CLB như Cầu lông, Yoga, Đá bóng, Bơi-Đạp-Chạy,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Equix Technologies

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin