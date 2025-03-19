Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH EYESTORM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Thiết kế, xây dựng và deploy backend lên dedicated server;
Thiết kế hệ thống kiến trúc backend, bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất;
Xây dựng và duy trì máy chủ API phục vụ game đồng thời tối ưu hiệu suất API để đảm bảo tốc độ xử lý nhanh, ổn định;
Đảm bảo lưu trữ, truy xuất dữ liệu hiệu quả và hỗ trợ backend realtime;
Cập nhật các xu hướng công nghệ mới trong ngành game, đóng góp ý tưởng để nâng cao kiến trúc hệ thống backend.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 3 năm lập trình backend cho game trở lên
Gửi kèm sản phẩm đã tham gia thực hiện trong CV ứng tuyển (Ghi rõ nhiệm vụ/tính năng tham gia trong từng dự án)
Gửi kèm sản phẩm
Có kiến thức chuyên sâu về lập trình (C#, Java, ASP.net hoặc framework tương đương)
Hiểu biết rõ và có thể thiết kế cơ sở dữ liệu
Hiểu biết rõ về SQL / MongoDB / Postgres hoặc các cơ sở dữ liệu tương tự
Hiểu biết về realtime backend cho gameplay
Hiểu biết về Typescript, có kinh nghiệm tích hợp Firebase là một lợi thế
Có kinh nghiệm làm về blockchain (smart contract) là một lợi thế
Yêu thích chơi game và làm game
Có tinh thần cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Gửi kèm sản phẩm đã tham gia thực hiện trong CV ứng tuyển (Ghi rõ nhiệm vụ/tính năng tham gia trong từng dự án)
Gửi kèm sản phẩm
Có kiến thức chuyên sâu về lập trình (C#, Java, ASP.net hoặc framework tương đương)
Hiểu biết rõ và có thể thiết kế cơ sở dữ liệu
Hiểu biết rõ về SQL / MongoDB / Postgres hoặc các cơ sở dữ liệu tương tự
Hiểu biết về realtime backend cho gameplay
Hiểu biết về Typescript, có kinh nghiệm tích hợp Firebase là một lợi thế
Có kinh nghiệm làm về blockchain (smart contract) là một lợi thế
Yêu thích chơi game và làm game
Có tinh thần cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương net: từ 20 - 25 triệu đồng
Review lương 02 lần/năm
Cung cấp thiết bị làm việc
Làm việc 05 ngày/tuần (Nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật)
02 tháng thử việc, nhận 85% lương chính thức
Bảo hiểm sức khoẻ phục vụ khám chữa bệnh tại các hệ thống bệnh viện quốc tế
Du lịch nghỉ dưỡng 02 lần/năm
Bảo hiểm xã hội và nghỉ phép theo quy định của pháp luật
Review lương 02 lần/năm
Cung cấp thiết bị làm việc
Làm việc 05 ngày/tuần (Nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật)
02 tháng thử việc, nhận 85% lương chính thức
Bảo hiểm sức khoẻ phục vụ khám chữa bệnh tại các hệ thống bệnh viện quốc tế
Du lịch nghỉ dưỡng 02 lần/năm
Bảo hiểm xã hội và nghỉ phép theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI