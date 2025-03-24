Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Tasco, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia thiết kế, phát triển, triển khai và bảo trì các sản phẩm phần mềm trên nền tảng Java của Công ty.

Lập trình và tối ưu hóa để đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng tốt nhất của các ứng dụng;

Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch

Thực hiện các công việc khác do Cán bộ quản lý yêu cầu.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lập trình tại các dự án thực tế từ 2 năm trở lên.

Có hiểu biết, kinh nghiệm với Java / JEE, Spring framework (Spring-core, Spring-boot, Spring Security,...), Hibernate, JPA...;

Có kinh nghiệm về Postgresql, Mariadb.

Có kinh nghiệm về microservice.

Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và chủ động trong công việc

Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực

Thưởng lễ tết, bonus cuối năm

Bảo hiểm sức khỏe, BHXH đầy đủ theo luật lao động

Được đào tạo trực tiếp nâng cao/bổ sung các kiến thức về ngành nghề

Đánh giá năng lực, xét tăng lương/thưởng theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.