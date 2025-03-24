Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Tasco, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia thiết kế, phát triển, triển khai và bảo trì các sản phẩm phần mềm trên nền tảng Java của Công ty.
Lập trình và tối ưu hóa để đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng tốt nhất của các ứng dụng;
Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch
Thực hiện các công việc khác do Cán bộ quản lý yêu cầu.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lập trình tại các dự án thực tế từ 2 năm trở lên.
Có hiểu biết, kinh nghiệm với Java / JEE, Spring framework (Spring-core, Spring-boot, Spring Security,...), Hibernate, JPA...;
Có kinh nghiệm về Postgresql, Mariadb.
Có kinh nghiệm về microservice.
Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và chủ động trong công việc
Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực
Thưởng lễ tết, bonus cuối năm
Bảo hiểm sức khỏe, BHXH đầy đủ theo luật lao động
Được đào tạo trực tiếp nâng cao/bổ sung các kiến thức về ngành nghề
Đánh giá năng lực, xét tăng lương/thưởng theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
