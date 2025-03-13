Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa MacPlaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết kế và phát triển hệ thống backend bằng Python/Django, tối ưu hiệu suất và khả năng mở rộng.

Xây dựng Dashboard (frontend), biểu đồ từ data trả về trên database (backend).

Xây dựng hệ thống phân quyền người dùng, tính năng hiệu quả

Thực hiện các giải pháp bảo mật và bảo vệ dữ liệu.

Sử dụng Django ORM để tương tác với cơ sở dữ liệu.

Phát triển và duy trì Restful API để tích hợp liền mạch với các dịch vụ khác.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển backend với Python và Django.

Thành thạo lập trình Web Python và hiểu rõ về Django framework

Có kinh nghiệm HTML, CSS, JavaScript và các framework React, Vue.js

Có kinh nghiệm với Google Cloud Services (như Firebase, Cloud Functions, BigQuery), một số cơ sở dữ liệu NoSQL, SQL

Có kinh nghiệm với Django REST Framework (DRF) để phát triển API.

Có kinh nghiệm làm việc với Celery, Redis và hàng đợi tác vụ là một lợi thế.

Hiểu biết về các hệ thống quản lý phiên bản (Git, GitHub, GitLab).

Yêu thích, đam mê và mong muốn làm việc trong môi trường Game.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng OKR công ty nửa năm 1 lần, thưởng lễ tết, chia sẻ lợi nhuận… mức thu nhập hàng năm dao động từ 15-16 tháng lương.

Cơ hội cùng làm việc với đội ngũ kỹ thuật xuất sắc để phát triển hệ thống cho hàng triệu người dùng.

Cơ hội giải quyết các nhiệm vụ đa dạng và có tính thách thức cao.

Môi trường làm việc rất cởi mở, thân thiện.

Mức lương cạnh tranh, review 2 lần/năm.

Trang bị công cụ làm việc hiện đại, đáp ứng đầy đủ cho các yêu cầu công việc.

Thưởng cho các ngày nghỉ lễ, tết, quà sinh nhật.

Du lịch cùng công ty, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Teambuilding hàng quý…

CLB bóng bàn, bi-lac, Bi-a, bóng đá, liên quân, máu…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame

