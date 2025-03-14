Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tham gia phát triển các sản phẩm.
Xây dựng và tối ưu sản phẩm.
Phối hợp cùng đội ngũ BA phân tích, thiết kế, đưa ra giải pháp để phát triển phần mềm đáp ứng đúng, đủ, tiện các yêu cầu của người dùng cuối
Tham gia tất cả các giai đoạn phát triển phần mềm được yêu cầu từ lập kế hoạch, ước tính, thiết kế và phát triển việc thực hiện.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệm các trường ĐH/CĐ có liên quan đến các chuyên ngành: CNTT, Toán Tin, Điện tử viễn thông Hoặc có chứng chỉ lập trình viên tương đương (Aptech, Quốc tế).
Có trên 2 năm kinh nghiệm lập trình một trong số các Java Spring/ Springboot.
Có kinh nghiệm Bank là một lợi thế
Sẵn sàng đi OS
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với dự án Voffice
Java: Thành thạo OOP, exception handling, collections, streams & lambda. Hiểu về multithreading và concurrency.
Spring Boot: Biết cách sử dụng Spring Boot để phát triển ứng dụng nhanh chóng. Thành thạo Spring Data JPA, Spring Security, và Spring RESTful APIs.
Oracle, MariaDB Giỏi SQL, PL/SQL, và thiết kế cơ sở dữ liệu. Quen với công cụ như Oracle SQL Developer và tối ưu hóa truy vấn.
Kỹ năng bổ trợ: Sử dụng Git, testing (JUnit, Mockito). Biết về Docker, Kubernetes, DevOps, và các công cụ liên quan.
Các kỹ năng khác: Xây dựng và tiêu thụ RESTful APIs, làm việc với JSON. Quen thuộc với caching Redis, message brokers (Kafka, RabbitMQ).

Tại Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Chế độ: Thưởng các ngày lễ Tết, thưởng theo dự án, BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Training về kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý dự án, quản lý chất lượng.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty.
Được định hướng phát triển thành Key Member.
Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở. Học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp tài năng và nhiệt huyết.
Được học hỏi và đào tạo học việc bài bản từ các leader có nhiều năm kinh nghiệm.
Có cơ hội phát triển bản thân, tiếp xúc với các công nghệ mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Cát Linh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

