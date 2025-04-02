Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Tham gia phát triển các dự án/ sản phẩm chiến lược của công ty

Xây dựng hệ thống Backend và lập trình các tính năng theo chỉ dẫn của quản lý

Triển khai các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu và hệ thống

Thiết kế và triển khai các giải pháp lưu trữ dữ liệu

Chủ động và phối hợp cùng các team khác để hoàn thành các việc được giao

Tìm hiểu, áp dụng các công nghệ mới và phương pháp phát triển để nâng cao chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc hoặc đã tốt nghiệp các ngành liên quan đến công nghệ thông tin (có thể đáp ứng làm việc full-time)

Có kinh nghiệm cơ bản với các ngôn ngữ Back-End hoặc mong muốn chuyển từ ngôn ngữ khác qua Back-end, cụ thể là NodeJS

Có kinh nghiệm với ít nhất một relational database (MySQL, PostgreSQL ...)

Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu là một điểm cộng

Có kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề

Kỹ năng giao tiếp, teamwork và quản lý thời gian

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ (Deal dựa trên năng lực)

Thời gian thử việc 2 tháng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Phụ cấp thiết bị (500k/tháng/22 ngày công)

Review và feedback về năng lực, trao đổi định hướng với Leader hàng tháng

Mỗi đợt review lương được thực hiện tối đa 6 tháng/lần (tuỳ thuộc vào hiệu quả công việc)

Môi trường làm việc trẻ trung, nhiệt huyết, trao đổi cởi mở, nhiều cơ hội phát triển, được thử sức với nhiều thử thách mới

Thưởng theo Performance & doanh thu các hoạt động của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW

