Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Tham gia phát triển các dự án/ sản phẩm chiến lược của công ty
Xây dựng hệ thống Backend và lập trình các tính năng theo chỉ dẫn của quản lý
Triển khai các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu và hệ thống
Thiết kế và triển khai các giải pháp lưu trữ dữ liệu
Chủ động và phối hợp cùng các team khác để hoàn thành các việc được giao
Tìm hiểu, áp dụng các công nghệ mới và phương pháp phát triển để nâng cao chất lượng sản phẩm
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc hoặc đã tốt nghiệp các ngành liên quan đến công nghệ thông tin (có thể đáp ứng làm việc full-time)
Có kinh nghiệm cơ bản với các ngôn ngữ Back-End hoặc mong muốn chuyển từ ngôn ngữ khác qua Back-end, cụ thể là NodeJS
Có kinh nghiệm với ít nhất một relational database (MySQL, PostgreSQL ...)
Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu là một điểm cộng
Có kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp, teamwork và quản lý thời gian
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ (Deal dựa trên năng lực)
6.000.000 - 9.000.000 VNĐ
Thời gian thử việc 2 tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Phụ cấp thiết bị (500k/tháng/22 ngày công)
Review và feedback về năng lực, trao đổi định hướng với Leader hàng tháng
Mỗi đợt review lương được thực hiện tối đa 6 tháng/lần (tuỳ thuộc vào hiệu quả công việc)
Môi trường làm việc trẻ trung, nhiệt huyết, trao đổi cởi mở, nhiều cơ hội phát triển, được thử sức với nhiều thử thách mới
Thưởng theo Performance & doanh thu các hoạt động của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW
