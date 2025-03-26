Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 91 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Thiết kế và phát triển hệ thống thanh toán backend với kiến trúc mở rộng, xử lý hàng nghìn giao dịch đồng thời.

Xây dựng API RESTful hoặc GraphQL để tích hợp với frontend và các cổng thanh toán bên thứ ba (MoMo, ZaloPay, thẻ ngân hàng, thẻ cào…).

Quản lý và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu (SQL/NoSQL) để lưu trữ thông tin giao dịch và tài khoản người chơi.

Triển khai các biện pháp bảo mật cấp cao (mã hóa, OAuth, PCI DSS) để bảo vệ dữ liệu và giao dịch.

Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống bằng caching (Redis) và hàng đợi (RabbitMQ/Kafka).

Theo dõi, khắc phục sự cố và duy trì hệ thống trong môi trường production.

Phối hợp với đội Frontend, Game Designer và QA để đảm bảo tích hợp liền mạch và trải nghiệm người chơi tối ưu.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm phát triển backend, ưu tiên trong lĩnh vực thanh toán, fintech hoặc game online.

Thành thạo một trong các ngôn ngữ: Java, Python, Node.js, Go, hoặc PHP.

Kinh nghiệm với framework như Spring Boot, Django/Flask, Express, hoặc Laravel.

Hiểu sâu về cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, hoặc Redis.

Kỹ năng xây dựng và tiêu thụ API RESTful hoặc GraphQL.

Kiến thức về hệ thống phân tán, microservices, caching và message queues.

Quen thuộc với công cụ DevOps như Docker, Kubernetes, CI/CD.

Hiểu biết về bảo mật ứng dụng web (encryption, JWT, OAuth).

Ưu tiên

Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống thanh toán game hoặc ví điện tử.

Đã từng phát triển hệ thống xử lý lưu lượng giao dịch lớn (high-traffic systems).

Am hiểu ngành game và cách vận hành hệ thống tiền tệ ảo.

Kỹ năng mềm

Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường Agile/Scrum.

Chủ động học hỏi và thích nghi với công nghệ mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : Mức lương: 25.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng

Thưởng hiệu suất dựa trên kết quả dự án và doanh thu nền tảng game.

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, tập trung vào công nghệ và game.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, hội thảo công nghệ trong và ngoài nước.

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành,

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, thưởng các ngày lễ tết trong năm,

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Thưởng lương tháng thứ 13; thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty; các chính sách thưởng khác của công ty (nếu có).

Tổ chức du lịch nghỉ mát 1 lần/năm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin