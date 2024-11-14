Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - Bình Phước

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát quá trình thi công của nhà thầu theo bản vẽ thiết kế qua đó phát hiện các sai sót để cảnh báo nhà thầu xử lý;

Nghiệm thu công tác thi công của nhà thầu để chuyển bước;

Nghiệm thu khối lượng các công việc của nhà thầu theo bản vẽ thiết kế được duyệt;

Rà soát bản vẽ thiết kế thi công chi tiết, shop drawing, BPTC trước khi thi công;

Theo dõi tiến độ chi tiết được lập từ mốc tiến độ tổng, cảnh báo tiến độ hàng ngày, hàng tuần, các việc trễ tiến độ;

Xử lý khi có chậm trễ và có biện pháp khắc phục nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết;

Nghiệm thu khối lượng công trình theo đúng thực tế;

Đảm bảo công trình thi công đúng chất lượng thiết kế;

Kiểm soát công tác ATLĐ, VSMT của các nhà thầu trong quá trình thi công để đảm bảo công trình triển khai thi công an toàn;

Lập kế hoạch triển khai công việc hàng ngày trên công trường;

Báo cáo kết quả công việc của công trường ngày hôm trước;

Đầu mối khách quan tổ chức giải quyết các vướng mắc, các công việc xung đột của các nhà thầu trên công trường mà không ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ, chi phí của CĐT;

Các công việc vượt cấp thì trình Trưởng bộ phận/ Trưởng phòng xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

Nắm vững kiến thức về quy trình quản lý dự án xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định xây dựng;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt;

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

Sẵn sàng đi công tác thường xuyên.

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực;

Hỗ trợ cơm trưa văn phòng, cà phê pha máy tại công ty;

Quà tặng Sinh nhật, 8/3, 20/10, Trung Thu, Tết;

Thưởng Lễ 1/1, 30/4, 1/5, 2/9, Tháng 13, Nhân viên xuất sắc...;

Các hoạt động dành cho nhân viên và gia đình: 1/6, 8/3, Trung Thu, Ngày hội gia đình, Teambuilding...;

Chế độ bảo hiểm (BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ, Bảo hiểm tai nạn 24/24...);

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ/bên ngoài để nâng cao kiến thức và kỹ năng;

Tham gia các CLB nâng cao sức khoẻ: Bóng đá, Cầu lông, Xem phim, Chạy bộ, v.v.;

Cơ hội làm việc và phát triển nghề nghiệp ở một tập đoàn đa ngành hơn 3,000 nhân viên.

