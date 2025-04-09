Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84R Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và tổ chức các tour du lịch trong nước và quốc tế.

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tour mới, hấp dẫn.

Xây dựng chương trình tour chi tiết, bao gồm lịch trình, điểm tham quan, phương tiện di chuyển, khách sạn, các hoạt động giải trí.

Quản lý và điều phối các hoạt động trong suốt quá trình tour diễn ra.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tour.

Hợp tác với các đối tác cung cấp dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, phương tiện vận chuyển.

Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến tour du lịch.

Báo cáo kết quả hoạt động tour cho cấp trên.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá tour du lịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm sẽ là lợi thế).

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Du lịch hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức về địa lý, văn hóa, lịch sử Việt Nam và các quốc gia khác (nếu điều hành tour quốc tế).

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và giải quyết vấn đề.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội đi du lịch, tham quan, trải nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

