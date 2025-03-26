Tuyển Điều hành tour Travel Sense Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25A Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới nhà cung cấp (khách sạn, nhà hàng, vận chuyển…) và đàm phán với nhà cung cấp để có giá cạnh tranh.

Quản lý danh sách Hướng dẫn viên, lên kế hoạch tuyển dụng, mở rộng hợp tác để đảm bảo nguồn cung hướng dẫn viên trong giai đoạn cao điểm (tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha và các ngôn ngữ khác)

Hỗ trợ trưởng bộ phận trong việc quản lý, hướng dẫn nhân sự trong bộ phận hoàn thành tốt công việc được giao.

Sắp xếp và đảm bảo dịch vụ theo chương trình bộ phận bán hàng đã cam kết với khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các phát sinh, thay đổi nếu có trong suốt quá trình khách sử dụng dịch vụ.

Phối hợp với bộ phận kế toán để thanh toán dịch vụ đối với nhà cung cấp và đối tác.

Phối hợp với bộ phận sales thống kê, đánh giá, chọn lọc và đề xuất các sản phẩm tối ưu phù hợp với từng thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh và theo xu hướng du lịch của khách hàng.

Lên kế hoạch và triển khai khảo sát, đánh giá, báo cáo chất lượng nhà cung cấp, Hướng dẫn viên và các dịch vụ liên quan nhằm không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của Manager và Ban Giám Đốc.

Các công việc khác liên quan đến mảng điều hành, sản phẩm.

Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Du lịch hoặc Ngoại ngữ.

Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc 04 - 05 năm kinh nghiệm ở vị trí điều hành viên.

Có mối quan hệ tốt với đối tác và Hướng dẫn viên.

Có kinh nghiệm điều hành khách đoàn và các khách nói tiếng Ý, Tây Ban Nha là một lợi thế.

Có khả năng giao tiếp tốt cùng kỹ năng đàm phán

Am hiểu về tuyến điểm và đối tác theo tuyến.

Thành thạo tiếng Anh để trao đổi, đàm phán với đối tác nước ngoài.

Có kiến thức về du lịch, tâm lý du khách.

Kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp (Phân tích, tổ chức, đánh giá, ra quyết định…)

Khả năng lập kế hoạch công tác và các mục tiêu cho cá nhân và nhóm.

Sẵn sàng, chủ động trong công việc được giao, liên kết hòa đồng trong công việc.

Cẩn thận, thực hiện công việc với mức độ chính xác cao.

Đảm bảo tính tuyệt mật số liệu doanh thu và tài chính của công ty.

Tại Travel Sense Asia Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương: 20tr-35tr + Thưởng doanh thu, % hoa hồng.

Sử dụng điện thoại, máy tính theo trang thiết bị của công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác: thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, du lịch hàng năm,...theo quy định nhà nước và nội quy của công ty.

Thưởng tháng, thưởng cuối năm theo tình hình hoạt động của công ty.

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe…

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội học hỏi nhiều vị trí trong phòng ban.

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Travel Sense Asia

