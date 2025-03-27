Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Grandvrio City DANANG Số 01

- 03, Đường Đông Đa, Thanh Khê, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng qua điện thoại, email và các kênh liên hệ của công ty.
Tư vấn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Xây dựng chương trình tour và báo giá theo yêu cầu của khách hàng.
Thuyết phục khách hàng đặt dịch vụ, tour.
Điều hành và triển khai các dịch vụ đã đặt, đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng với khách hàng một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong tour, xử lý khiếu nại và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Phát triển và thiết kế các sản phẩm tour mới hấp dẫn cho công ty.
Tìm kiếm và mở rộng hệ thống khách hàng.
Gửi thông tin khuyến mãi, ưu đãi dành cho khách hàng cũ.
Khảo sát dịch vụ, tuyến điểm và đồng hành cùng đoàn khi cần thiết.
Thiết lập và quản lý hệ thống nhà cung cấp dịch vụ: nhà hàng, khách sạn, phương tiện vận chuyển (tàu, xe, máy bay...), các công ty tour trong và ngoài nước, hướng dẫn viên,...
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch, Tiếng Anh (ưu tiên) hoặc các ngành liên quan (Tiếng Nhật là lợi thế nhưng không bắt buộc).
Có kinh nghiệm là một lợi thế; ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng có tố chất phù hợp sẽ được đào tạo.
Thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Nhiệt tình, năng động, nhanh nhẹn, hòa đồng, có tinh thần làm việc nhóm.
Cẩn thận, ham học hỏi, tác phong chuyên nghiệp.
Kỹ năng kinh doanh và điều hành tour tốt.
Khả năng thuyết phục và thương lượng hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng theo theo tình hình kinh doanh công ty.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
Nghỉ phép năm theo luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

