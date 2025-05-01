Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm việc và đàm phán với đối tác nước ngoài thiết kế các tour theo yêu cầu của khách hàng.
Lấy báo giá, thực hiện đặt dịch vụ với đối tác nước ngoài về khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch,...
Xây dựng danh sách nhà cung cấp, đối tác nước ngoài uy tín.
Thực hiện ký hợp đồng giữa công ty và khách hàng.
Theo dõi đoàn trong quá trình đi thông qua Hướng dẫn viên, kịp thời điều chỉnh dịch vụ nếu có sự cố.
Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán các đoàn khách với các nhà cung cấp, phòng tài chính kế toán của Công ty.
Xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác nước ngoài.
Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh.
Yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương.
Thành thạo tiếng Anh.
Hiểu biết về tuyến điểm Du lịch, tâm lý du khách.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Thành thạo các kĩ năng văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 – 11 triệu + Thưởng Lợi nhuận đoàn (2% lãi gộp)
Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương.
Thưởng lương tháng 13, thưởng đột xuất, thưởng KPIs 1 quý 1 lần...
Cơ hội xét tăng lương 2 lần/ năm.
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật
Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản...
Cơ hội làm việc trong môi chuyên nghiệp, hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 25 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

