Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19A Huỳnh Đình Hai, Phường 14, quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ nhân viên điều hành tour trong việc tiếp nhận hồ sơ của nhân viên kinh doanh.

Hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho tour như lịch trình, xử lý booking/visa,....

Tham gia hỗ trợ nhân viên kinh doanh gửi thông tin tour đến khách, đến nhân viên kinh doanh.

Học hỏi về quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức tour.

Tham gia các buổi họp nội bộ để nắm bắt tình hình kinh doanh và kế hoạch của công ty.

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng liên quan đến mảng điều hành tour.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Du lịch, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ nhiệt tình, cởi mở

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Yêu thích công việc liên quan đến du lịch và sẵn sàng đi công tác

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về quy trình điều hành tour, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường du lịch.

Có cơ hội tham gia các tour du lịch để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Được cấp giấy chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình.

Có cơ hội được nhận vào làm nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt trong quá trình thực tập.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp của ngành du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.