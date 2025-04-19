Tuyển Điều hành tour Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô
- Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng, tổ chức và triển khai kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm, các kỳ nghỉ lễ, Tết, hè......
Lập kế hoạch triển khai bán tour trọng điểm, tour mới trên thị trường
Khảo sát, phân tích thị trường, tìm kiếm, đưa ra chương trình tour phù hợp với giá cả cạnh tranh thông qua làm việc với đối tác hàng không, tour...
Đàm phán với nhà cung cấp để có dịch vụ chất lượng, giá cả hợp lý
Điều hành các tour và dịch vụ của công ty giao cho bộ phận..
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 2 năm trở lên.
Hiểu sâu về du lịch, thị trường du lịch, các tuyến điểm, các nhà cung cấp dịch vụ.
Khả năng thuyết phục khách hàng, đàm phán với đối tác
Tại Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý.
Cơ chế BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.
Tham gia các hoạt động teambuilding, hoạt động chung của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô
