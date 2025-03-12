Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Điều hành tour

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53 đường 2 vạn phúc city, hiệp bình phước, thủ đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thực hiện các tour chạy hàng tuần (đặt các dịch vụ cho đoàn khách (khách sạn, xe, ăn uống, vé tham quan,....), đảm bảo tính chính xác và hiệu quả về dịch vụ;
Kiểm tra, rà soát bảng dịch vụ, chi phí, giá thành mỗi tour;
Cập nhật, quản lý các dữ liệu phục vụ công việc phòng điều hành;
Duy trì quan hệ hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ: xe, khách sạn, nhà hàng...
Giám sát và điều phối tất cả các dịch vụ , xử lý sự cố trong quá trình tour diễn ra và sau khi tour kết thúc;
Sắp xếp và điều phối hướng dẫn viên dẫn đoàn cho các đoàn;
Thường xuyên kiểm tra, cập nhật dịch vụ và giá dịch vụ, đảm bảo mức giá phù hợp với chất lượng dịch vụ và cạnh tranh;
Tổng hợp các chứng từ liên quan đến tour;
Phối hợp cùng với kế toán hoàn tất hợp đồng, thanh toán và các thủ tục quyết toán hợp đồng;
Lập báo cáo các dịch vụ trong công tác điều hành theo quý, năm;
Thực hiện các công việc khác được giao theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học - chuyên ngành liên quan đến Du lịch
Kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương;
Có kiến thức về ngành du lịch, nắm được khái quát lộ trình, tuyến điểm, các địa điểm du lịch mạo hiểm (trekking);
Có mối quan hệ với các đối tác cung cấp dịch vụ Miền Nam là một lợi thế;
Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm;
Có khả năng thương lượng giá cả với đối tác dịch vụ, lấy được giá tốt trong quá trình làm việc;
Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc;
Trung thực, thẳng thắn, nhiệt tình, ham học hỏi;
Đã từng đi hoặc hiểu về hiking/ trekking là một lợi thế;
Ưu tiên có khả năng giao tiếp tiếng Anh;
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ tìm kiếm;
Có mong muốn gắn bó lâu dài cùng với công ty để phát triển bản thân và sự nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên, các phúc lợi khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn với các ứng viên phù hợp;
Được tham gia BHXH; BHYT;
Thưởng KPIs;
12 ngày nghỉ phép năm;
Được tham gia trải nghiệm sản phẩm của công ty hoặc tùy mục tiêu công việc;
Được đào tạo, hướng dẫn chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ điều hành bởi Trưởng phòng Điều hành;
Review lương hàng năm;
Cơ hội được làm việc tại công ty đầu ngành trong mảng Hiking/ Trekking tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 40-42 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

