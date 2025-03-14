Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Tạ Hiện, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Nhận thông tin & lên chương trình tour cho khách

Đặt các dịch vụ liên quan đến tour. Theo dõi dịch vụ từ khi đặt đến khi kết thúc và thực hiện các điều chỉnh, nếu cần.

Cập nhật cho khách về tiến độ đặt dịch vụ và xác nhận với khách về các dịch vụ được yêu cầu thực hiện

Giám sát tour trong suốt hành trình.

Xử lý các khiếu nại của khách hàng và xử lý phát sinh trong suốt quá trình thực hiện tour.

Làm invoice gởi khách hàng.

Sẵn sàng tham gia các chuyến công tác, khảo sát khi được yêu cầu.

Giao tiếp thành thạo tiếng tiếng Trung 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Điều hành tour inbound.

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành du lịch lữ hành, khách sạn, kinh tế hoặc các chuyên ngành khác liên quan.

Am hiểu về các dịch vụ du lịch Inbound.

Có nhiều kiến thức về các điểm đến du lịch trong nước.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán thương lượng tốt.

Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập & theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thoả thuận theo năng lực + thưởng (từ 15,000,000 ++ đ/tháng trở lên).

Thử việc hưởng 100% lương.

Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi: tham gia BHXH, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của luật

Cơ hội làm việc môi trường quốc tế (tiếng Anh & tiếng Trung), năng động, trẻ trung, đa bản sắc: được trao quyền, tạo không gian để thử thách và phát triển.

Chăm sóc khách hàng theo nguồn khách sẵn có của Công ty.

Được tham gia khảo sát tuyến điểm, dịch vụ để nâng cao nghiệp vụ.

Được cấp phát thiết bị làm việc.

