Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET

Điều hành tour

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Tạ Hiện, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Nhận thông tin & lên chương trình tour cho khách
Đặt các dịch vụ liên quan đến tour. Theo dõi dịch vụ từ khi đặt đến khi kết thúc và thực hiện các điều chỉnh, nếu cần.
Cập nhật cho khách về tiến độ đặt dịch vụ và xác nhận với khách về các dịch vụ được yêu cầu thực hiện
Giám sát tour trong suốt hành trình.
Xử lý các khiếu nại của khách hàng và xử lý phát sinh trong suốt quá trình thực hiện tour.
Làm invoice gởi khách hàng.
Sẵn sàng tham gia các chuyến công tác, khảo sát khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp thành thạo tiếng tiếng Trung 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Điều hành tour inbound.
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành du lịch lữ hành, khách sạn, kinh tế hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
Am hiểu về các dịch vụ du lịch Inbound.
Có nhiều kiến thức về các điểm đến du lịch trong nước.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán thương lượng tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập & theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thoả thuận theo năng lực + thưởng (từ 15,000,000 ++ đ/tháng trở lên).
Thử việc hưởng 100% lương.
Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi: tham gia BHXH, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của luật
Cơ hội làm việc môi trường quốc tế (tiếng Anh & tiếng Trung), năng động, trẻ trung, đa bản sắc: được trao quyền, tạo không gian để thử thách và phát triển.
Chăm sóc khách hàng theo nguồn khách sẵn có của Công ty.
Được tham gia khảo sát tuyến điểm, dịch vụ để nâng cao nghiệp vụ.
Được cấp phát thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET

CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà A2, ngõ 178/18 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dieu-hanh-tour-thu-nhap-tu-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job335257
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 06/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 25/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Hạn nộp: 27/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNTRIP.VN
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH VNTRIP.VN
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP du lịch Worldtrip
Tuyển Điều hành tour Công ty CP du lịch Worldtrip làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty CP du lịch Worldtrip
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 06/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 25/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Hạn nộp: 27/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNTRIP.VN
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH VNTRIP.VN
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP du lịch Worldtrip
Tuyển Điều hành tour Công ty CP du lịch Worldtrip làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty CP du lịch Worldtrip
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu PAN AMERICAN TRAVEL
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Compass Travel Vietnam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm