Tuyển Điều hành tour Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 22 võ văn dũng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, lập bảng giá, điều hành và quản lý tour

Làm việc với đối tác để cập nhật các thông tin mới về tour tuyến dịch vụ

Làm việc với khách hàng để giải quyết các yêu cầu, thắc mắc khách hàng

Kiểm tra, giám sát khách sạn, các điểm đến và tìm kiếm đối tác tiềm năng

Liên hệ với các nhân viên đặt phòng của khách sạn về các vấn đề liên quan đến đặt phòng cũng như các vấn đề phát sinh khác.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh

Ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm điều hành tour nội địa, outbound

Tiếng anh giao tiếp tốt là một lợi thế

Hiểu biết về tuyến điểm du lịch, tâm lý du khách

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Thành thạo các kĩ năng văn phòng

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ: Lương+ Phụ cấp ăn trưa+ Gửi xe free+ Thiết bị làm việc (tùy vị trí)

Đóng BHXH đầy đủ sau khi kết thức thử việc

Thưởng lễ tết, sinh nhật theo quy định của công ty

Team building hàng năm

Được đào tạo và học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin