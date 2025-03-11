Tuyển Điều hành tour Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Điều hành tour

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 22 võ văn dũng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, lập bảng giá, điều hành và quản lý tour
Làm việc với đối tác để cập nhật các thông tin mới về tour tuyến dịch vụ
Làm việc với khách hàng để giải quyết các yêu cầu, thắc mắc khách hàng
Kiểm tra, giám sát khách sạn, các điểm đến và tìm kiếm đối tác tiềm năng
Liên hệ với các nhân viên đặt phòng của khách sạn về các vấn đề liên quan đến đặt phòng cũng như các vấn đề phát sinh khác.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh
Ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm điều hành tour nội địa, outbound
Tiếng anh giao tiếp tốt là một lợi thế
Hiểu biết về tuyến điểm du lịch, tâm lý du khách
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Thành thạo các kĩ năng văn phòng

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ: Lương+ Phụ cấp ăn trưa+ Gửi xe free+ Thiết bị làm việc (tùy vị trí)
Đóng BHXH đầy đủ sau khi kết thức thử việc
Thưởng lễ tết, sinh nhật theo quy định của công ty
Team building hàng năm
Được đào tạo và học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 22 Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

