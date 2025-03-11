Tuyển Điều hành tour Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 22 võ văn dũng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế, lập bảng giá, điều hành và quản lý tour
Làm việc với đối tác để cập nhật các thông tin mới về tour tuyến dịch vụ
Làm việc với khách hàng để giải quyết các yêu cầu, thắc mắc khách hàng
Kiểm tra, giám sát khách sạn, các điểm đến và tìm kiếm đối tác tiềm năng
Liên hệ với các nhân viên đặt phòng của khách sạn về các vấn đề liên quan đến đặt phòng cũng như các vấn đề phát sinh khác.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh
Ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm điều hành tour nội địa, outbound
Tiếng anh giao tiếp tốt là một lợi thế
Hiểu biết về tuyến điểm du lịch, tâm lý du khách
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Thành thạo các kĩ năng văn phòng
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ: Lương+ Phụ cấp ăn trưa+ Gửi xe free+ Thiết bị làm việc (tùy vị trí)
Đóng BHXH đầy đủ sau khi kết thức thử việc
Thưởng lễ tết, sinh nhật theo quy định của công ty
Team building hàng năm
Được đào tạo và học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
