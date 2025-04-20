Tuyển Điều hành tour Threeland Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Điều hành tour Threeland Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Threeland Travel
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Threeland Travel

Điều hành tour

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Threeland Travel

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Bis Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đặt và Điều hành Booking Inbound tours thị trường khách nói tiếng Anh, cho các dịch vụ du lịch tại Việt Nam và Đông Dương.
Theo dõi, chăm sóc Khách du lịch, xử lý phát sinh nếu có.
Khảo sát dịch vụ nhà cung cấp (khách sạn, nhà hàng, đội xe), sản phẩm tour mới, điểm thăm quan.
Phân khúc thị trường: Chủ yếu là khách hàng nói tiếng Anh. Ngoài ra còn có các thị trường nói tiếng Đức / Tây ban nha / Bồ đào nha . .
Thời gian làm việc: Được lựa chọn giờ bắt đầu từ 08h00/08h30/09h00 hàng ngày-từ thứ 2-thứ 6 và online 1⁄2 sáng thứ 7 hàng tuần.
Địa chỉ làm việc: 15 Bis Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà nội.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 Năm Kinh Nghiệm trong lĩnh vực du lịch: Điều hành, Sale, khách sạn..., ưu tiên trong Inbound tours.
Tiếng Anh nghe, nói và phản ứng nhanh.
Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về các tuyến du lịch Đông Dương (Là một lợi thế).
Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm escort đoàn.
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành du lịch (Là một lợi thế).
Có tính cẩn thận và chính xác, sức khỏe tốt.
Ham học hỏi và giao tiếp tốt.
Tận tình, trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng xử lý phát sinh, chăm sóc khách hàng gấp, đi khảo sát ngắn ngày.
Kỹ năng IT (Microsoft Word, Excel, ....).

Tại Threeland Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng lên tới 15 triệu/tháng (Theo năng lực) + Thưởng hàng quý và cả năm.
Bảo hiểm ba loại + Gói khám sức khỏe hàng năm.
Miễn phí cơm trưa tại văn phòng.
Có nhiều cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến trong môi trường năng động.
Du lịch 2 lần mỗi năm (kỳ nghỉ đông và nghỉ mát mùa hè).
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện và đầy nhiệt huyết.
Các quyền lợi khác (Tham gia training nâng cao, đào tạo nhân tài, các phần thưởng khác...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Threeland Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Threeland Travel

Threeland Travel

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 125 Hồng Hà, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dieu-hanh-tour-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job350649
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 06/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 25/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Hạn nộp: 27/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNTRIP.VN
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH VNTRIP.VN
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP du lịch Worldtrip
Tuyển Điều hành tour Công ty CP du lịch Worldtrip làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty CP du lịch Worldtrip
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 06/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 25/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Hạn nộp: 27/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNTRIP.VN
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH VNTRIP.VN
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP du lịch Worldtrip
Tuyển Điều hành tour Công ty CP du lịch Worldtrip làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty CP du lịch Worldtrip
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH ASIA FUSION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DU LỊCH ASIA FUSION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO MINH
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour Công ty CP du lịch Worldtrip làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty CP du lịch Worldtrip
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty TNHH VNTRIP.VN
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu PAN AMERICAN TRAVEL
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Compass Travel Vietnam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm