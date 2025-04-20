Tuyển Điều hành tour Threeland Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Bis Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đặt và Điều hành Booking Inbound tours thị trường khách nói tiếng Anh, cho các dịch vụ du lịch tại Việt Nam và Đông Dương.

Theo dõi, chăm sóc Khách du lịch, xử lý phát sinh nếu có.

Khảo sát dịch vụ nhà cung cấp (khách sạn, nhà hàng, đội xe), sản phẩm tour mới, điểm thăm quan.

Phân khúc thị trường: Chủ yếu là khách hàng nói tiếng Anh. Ngoài ra còn có các thị trường nói tiếng Đức / Tây ban nha / Bồ đào nha . .

Thời gian làm việc: Được lựa chọn giờ bắt đầu từ 08h00/08h30/09h00 hàng ngày-từ thứ 2-thứ 6 và online 1⁄2 sáng thứ 7 hàng tuần.

Địa chỉ làm việc: 15 Bis Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà nội.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 Năm Kinh Nghiệm trong lĩnh vực du lịch: Điều hành, Sale, khách sạn..., ưu tiên trong Inbound tours.

Tiếng Anh nghe, nói và phản ứng nhanh.

Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về các tuyến du lịch Đông Dương (Là một lợi thế).

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm escort đoàn.

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành du lịch (Là một lợi thế).

Có tính cẩn thận và chính xác, sức khỏe tốt.

Ham học hỏi và giao tiếp tốt.

Tận tình, trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng xử lý phát sinh, chăm sóc khách hàng gấp, đi khảo sát ngắn ngày.

Kỹ năng IT (Microsoft Word, Excel, ....).

Tại Threeland Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng lên tới 15 triệu/tháng (Theo năng lực) + Thưởng hàng quý và cả năm.

Bảo hiểm ba loại + Gói khám sức khỏe hàng năm.

Miễn phí cơm trưa tại văn phòng.

Có nhiều cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến trong môi trường năng động.

Du lịch 2 lần mỗi năm (kỳ nghỉ đông và nghỉ mát mùa hè).

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện và đầy nhiệt huyết.

Các quyền lợi khác (Tham gia training nâng cao, đào tạo nhân tài, các phần thưởng khác...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Threeland Travel

