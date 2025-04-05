Tuyển Điều hành tour AAN INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

AAN INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại AAN INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY

Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Thiết kế, lập bảng giá, điều hành và quản lý tour.
Làm việc với đối tác để cập nhật các thông tin mới về tour tuyến dịch vụ.
Làm việc với khách hàng để giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng.
Kiểm tra, giám sát các khách sạn, các điểm đến và tìm kiếm các đối tác tiềm năng.
Liên hệ với các nhân viên đặt phòng của các khách sạn về các vấn đề liên quan đến đặt phòng cũng như các vấn đề phát sinh khác.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh.
Yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương.
Tiếng Anh giao tiếp tốt là 1 lợi thế.
Hiểu biết về tuyến điểm Du lịch, tâm lý du khách.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Thành thạo các kĩ năng văn phòng.

Tại AAN INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7 – 11 triệu + Thưởng Lợi nhuận đoàn (2% lãi gộp)
Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương.
Thưởng lương tháng 13, thưởng đột xuất, thưởng KPIs 1 quý 1 lần...
Cơ hội xét tăng lương 2 lần/ năm.
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật
Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản...
Cơ hội làm việc trong môi chuyên nghiệp, hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AAN INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

AAN INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 25 Nguyễn Hoàng Tôn, Hà Nội

