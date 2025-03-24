Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Bewin & Coating Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty Cổ phần Bewin & Coating Vietnam
- Hà Nội:
- Số 59, đường Thiên Đức, Thị Trấn Yên Viên
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lập bảng kế hoạch SEObao gồm các hạng mục như kế hoạch phân tích từ khóa, kế hoạch đi backlink, seeding,...
Nghiên cứu, phân tích và xây dựng bộ từ khóa SEO
Nghiên cứu về người dùngphân tích “insight” người dùng để đưa ra thông tin phù hợp, tương ứng với từ khóa mà người dùng đang tìm kiếm. Từ đó phối hợp với nhân viên Content để triển khai nội dung cho website.
Tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích đối thủ thật kỹ lưỡng để xem phía đối thủ có những mảng nào làm tốt hơn. Từ đó lên kế hoạch cải thiện, tối ưu cho website của mình.
Triển khai chiến lược đi link nội bộ phù hợp với mục đích điều hướng người dùng tham khảo, sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp hoặc chuyển hướng đến những trang có nội dung liên quan.
Phối hợp với kỹ thuật viên tối ưu websitetheo yêu cầu của Google và người dùng. Cụ thể là tối ưu một số tiêu chí chuẩn SEO theo thuật toán của Google như các thẻ Heading, Alt ảnh, tốc độ load trang,...
Theo dõi, đánh giá chiến lược SEO
Xử lý lỗi phát sinh trong quá trình SEO
Báo cáo kết quả định kỳthứ hạng các từ khóa cũng như lưu lượng truy cập của người dùng cho cấp trên theo dõi.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên SEO hoặc các vị trí tương đương
Có kiến thức và hiểu biết về các công cụ phân tích web như Google Analytics, Google Search Console, Google Adwords, SEMrush, Ahrefs,...
Nắm rõ các yếu tố có ảnh hưởng đến thứ hạng website cũng như thuật toán liên quan đến công cụ tìm kiếm.
Hiểu biết những kiến thức cơ bản về SEM, Marketing để có thể phân tích “insight” khách hàng. Liên tục cập nhật kiến thức mới về SEO để không bị lạc hậu
Nắm vững các kiến thức về HTML và CSS.
Ngoại ngữ: tiếng Anh cơ bản.
Tại Công Ty Cổ phần Bewin & Coating Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo Quy định của Pháp luật hiện hành.
Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật,tết thiếu nhi, Trung thu...
Tháng lương thứ 13;
Và các chế độ phúc lợi khác theo quy chế Công ty
Được đào tạo và có cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Bewin & Coating Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
CEO Tony Vũ
