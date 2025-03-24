Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Bewin & Coating Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 59, đường Thiên Đức, Thị Trấn Yên Viên

Mô Tả Công Việc

Lập bảng kế hoạch SEObao gồm các hạng mục như kế hoạch phân tích từ khóa, kế hoạch đi backlink, seeding,...

Nghiên cứu, phân tích và xây dựng bộ từ khóa SEO

Nghiên cứu về người dùngphân tích “insight” người dùng để đưa ra thông tin phù hợp, tương ứng với từ khóa mà người dùng đang tìm kiếm. Từ đó phối hợp với nhân viên Content để triển khai nội dung cho website.

Tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích đối thủ thật kỹ lưỡng để xem phía đối thủ có những mảng nào làm tốt hơn. Từ đó lên kế hoạch cải thiện, tối ưu cho website của mình.

Triển khai chiến lược đi link nội bộ phù hợp với mục đích điều hướng người dùng tham khảo, sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp hoặc chuyển hướng đến những trang có nội dung liên quan.

Phối hợp với kỹ thuật viên tối ưu websitetheo yêu cầu của Google và người dùng. Cụ thể là tối ưu một số tiêu chí chuẩn SEO theo thuật toán của Google như các thẻ Heading, Alt ảnh, tốc độ load trang,...

Theo dõi, đánh giá chiến lược SEO

Xử lý lỗi phát sinh trong quá trình SEO

Báo cáo kết quả định kỳthứ hạng các từ khóa cũng như lưu lượng truy cập của người dùng cho cấp trên theo dõi.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học liên quan đến các chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc những ngành nghề liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên SEO hoặc các vị trí tương đương

Có kiến thức và hiểu biết về các công cụ phân tích web như Google Analytics, Google Search Console, Google Adwords, SEMrush, Ahrefs,...

Nắm rõ các yếu tố có ảnh hưởng đến thứ hạng website cũng như thuật toán liên quan đến công cụ tìm kiếm.

Hiểu biết những kiến thức cơ bản về SEM, Marketing để có thể phân tích “insight” khách hàng. Liên tục cập nhật kiến thức mới về SEO để không bị lạc hậu

Nắm vững các kiến thức về HTML và CSS.

Ngoại ngữ: tiếng Anh cơ bản.

Quyền Lợi

Mức lương: Đàm phán khi phỏng vấn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo Quy định của Pháp luật hiện hành.

Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật,tết thiếu nhi, Trung thu...

Tháng lương thứ 13;

Và các chế độ phúc lợi khác theo quy chế Công ty

Được đào tạo và có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển

