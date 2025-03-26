Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng chiến lược SEO hiệu quả để tăng trưởng lượng truy cập và thứ hạng website.

Thành thạo xây dựng link building (phục vụ cho social enity)

Tối ưu hóa website, nội dung, từ khóa và các yếu tố SEO on-page, off-page.

Nghiên cứu, phân tích đối thủ và xu hướng tìm kiếm của người dùng.

Tối ưu hóa nội dung để đạt được hiệu quả SEO cao nhất.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến SEO theo yêu cầu.

Báo cáo kết quả thực hiện công việc theo quy định

Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mong muốn tìm kiếm một cơ hội phát triển bản thân, vượt bậc về mức thu nhập

Có máy tính và phương tiện đi lại

Có khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn

Ham học hỏi, khả năng chịu áp lực công việc cao

Mong muốn phát triển bản thân và thu nhập

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, CNTT hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực SEO.

Kỹ năng viết nội dung, tối ưu hóa bài viết cho SEO.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cập nhật kiến thức mới về thuật toán Google và các xu hướng SEO.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB : 9tr – 12tr ( có thể deal theo năng lực )

+ Thưởng + phần % doanh thu

Thời gian làm việc: 08h30 – 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 7

Tổng thu nhập giao động từ : 10 – 20 triệu đồng

Thưởng doanh số không giới hạn tùy theo năng lực

Cơ hội thăng tiến và trở thành nhân viên chính thức với các chế độ đãi ngộ cạnh tranh.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, và các quyền lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM

