Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM
- Hà Nội: Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng chiến lược SEO hiệu quả để tăng trưởng lượng truy cập và thứ hạng website.
Thành thạo xây dựng link building (phục vụ cho social enity)
Tối ưu hóa website, nội dung, từ khóa và các yếu tố SEO on-page, off-page.
Nghiên cứu, phân tích đối thủ và xu hướng tìm kiếm của người dùng.
Tối ưu hóa nội dung để đạt được hiệu quả SEO cao nhất.
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến SEO theo yêu cầu.
Báo cáo kết quả thực hiện công việc theo quy định
Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có máy tính và phương tiện đi lại
Có khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn
Ham học hỏi, khả năng chịu áp lực công việc cao
Mong muốn phát triển bản thân và thu nhập
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, CNTT hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực SEO.
Kỹ năng viết nội dung, tối ưu hóa bài viết cho SEO.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Cập nhật kiến thức mới về thuật toán Google và các xu hướng SEO.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
+ Thưởng + phần % doanh thu
Thời gian làm việc: 08h30 – 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 7
Tổng thu nhập giao động từ : 10 – 20 triệu đồng
Thưởng doanh số không giới hạn tùy theo năng lực
Cơ hội thăng tiến và trở thành nhân viên chính thức với các chế độ đãi ngộ cạnh tranh.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, và các quyền lợi khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
