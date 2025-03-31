Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
- Hồ Chí Minh: 93 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
Nghiên cứu và phân tích từ khóa để tối ưu hóa nội dung website.
Xây dựng và triển khai các chiến dịch SEO nhằm tăng cường lưu lượng truy cập website.
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch SEO.
Tối ưu hóa nội dung trên website (bao gồm blog, bài viết, mô tả sản phẩm) để phù hợp với tiêu chuẩn SEO.
Hỗ trợ quản lý các kênh truyền thông xã hội và chiến dịch marketing trực tuyến.
Cập nhật xu hướng SEO và các công cụ phân tích mới.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ thị của quản lý bộ phận,...
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ tiền teamwork 300k/tháng
Tiền ăn tại nhà hàng 500k/tháng
Review Lương 1 năm 2 lần vào Tháng 6 và Tháng 12
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Du lịch công ty hằng năm
Chế độ BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI