Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG VŨ LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG VŨ LONG
Ngày đăng tuyển: 23/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG VŨ LONG

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG VŨ LONG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 633 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7

- 37 Hoàng Hoa Thám , Thủ dầu một, bình dương, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược SEO tổng thể, tối ưu thứ hạng từ khóa trên Google.
Thực hiện SEO On-page, Off-page, Technical SEO để cải thiện hiệu suất website.
Phân tích, đánh giá hiệu suất SEO và đề xuất giải pháp tối ưu.
Nghiên cứu từ khóa, xây dựng bộ từ khóa chiến lược cho các dự án.
Theo dõi, cập nhật các thuật toán của Google và xu hướng SEO mới nhất.
Phối hợp với Content, Dev, Marketing để đảm bảo chiến lược SEO hiệu quả.
Đo lường, báo cáo kết quả SEO theo KPI đề ra.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm SEO, từng đảm nhiệm vị trí Senior là lợi thế.
Đã có kết quả rõ ràng về SEO (Top 5, Top 3, Top 10, traffic 5k, 10k, 20k ..);
Hiểu sâu về SEO Onpage, Offpage, Technical SEO, Google Algorithm.
Thành thạo các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, As, SEMrush...
Có kinh nghiệm tối ưu SEO cho các trang web có lượng traffic lớn.
Biết phân tích data, đo lường hiệu quả chiến dịch SEO.
Kỹ năng viết, tư duy nội dung tốt là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG VŨ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15 triệu - 20 triệu + thưởng theo hiệu suất.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Được cập nhật kiến thức SEO mới, tham gia training nội bộ.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động.
Được hưởng doanh thu theo hiệu quả kinh doanh.
Được thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật Công ty, Lương tháng 13.
Được hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ Tết theo quy định của Luật Lao Động.
Được đánh giá để xét tăng lương 1 năm/lần hoặc khi có đóng góp xuất sắc nổi bật cho doanh nghiệp... v.
Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG VŨ LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG VŨ LONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG VŨ LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà Nhà Thanh Niên, 633 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q7, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

