Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 485B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Triển khai các hạng mục Kỹ thuật trong dự án SEO (Audit website ,đăng bài, tối ưu bài viết chuẩn SEO, theo dõi thứ hạng từ khóa, xây dựng backlink…) theo kế hoạch.
Đảm bảo đúng tiến độ khối lượng dự án theo plan Leader đã xây dựng.
Phối hợp thực hiện và báo cáo trực tiếp với Leader SEO về tiến độ công việc.
Phối hợp với bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ công việc (Content, dev, design).
Thực hiện các công việc cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về SEO Onpage/Offpage, kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
Biết sử dụng các công cụ SEO phổ biến Google Analytics, Search Console, Ahrefs, SEMrush.
Kỹ năng viết tốt ( Không lặp ý, sai chính tả, ngữ pháp)
Hiểu biết cơ bản về HTML, CSS là một lợi thế.
Biết sử dụng Canva để chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.
Có tư duy phân tích, cẩn thận, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 485B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02, Quận 3, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

