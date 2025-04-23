Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 485B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Triển khai các hạng mục Kỹ thuật trong dự án SEO (Audit website ,đăng bài, tối ưu bài viết chuẩn SEO, theo dõi thứ hạng từ khóa, xây dựng backlink…) theo kế hoạch.

Đảm bảo đúng tiến độ khối lượng dự án theo plan Leader đã xây dựng.

Phối hợp thực hiện và báo cáo trực tiếp với Leader SEO về tiến độ công việc.

Phối hợp với bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ công việc (Content, dev, design).

Thực hiện các công việc cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về SEO Onpage/Offpage, kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

Biết sử dụng các công cụ SEO phổ biến Google Analytics, Search Console, Ahrefs, SEMrush.

Kỹ năng viết tốt ( Không lặp ý, sai chính tả, ngữ pháp)

Hiểu biết cơ bản về HTML, CSS là một lợi thế.

Biết sử dụng Canva để chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.

Có tư duy phân tích, cẩn thận, có trách nhiệm.

