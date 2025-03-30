Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nghiên cứu và tìm hiểu sản phẩm

Lập kế hoạch nội dung theo kế hoạch SEO nội dung theo mục tiêu đề ra

Viết content SEO theo định hướng có sẵn, quản lý chất lượng bài viết:

Ứng dụng tool tự động hóa viết Content SEO bằng AI (Được training).

Phối hợp với bên outsource để đẩy dự án.

Phân tích, đánh giá về hiệu quả, đề xuất các phương án cần cải thiện của dự án.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, ham học hỏi.

Có kiến thức chung về Marketing và Truyền Thông.

Có tư duy sáng tạo tốt, nhạy bén với các trend mới, biết nắm bắt và phân tích insight khách hàng.

Có khả năng giải quyết vấn đề nhanh, học hỏi, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Đã có kinh nghiệm trong ngành MMO hoặc công nghệ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi truờng start up công nghệ trẻ, có nhiều triển vọng trong tương lai.

Được training thêm về các kĩ năng và kiến thức trong công việc. Được hướng dẫn sử dụng chuyên sâu các tools AI, Automation,...

Được làm việc cùng các đối tác lớn về công nghệ ở trong nước và quốc tế.

Thu nhập = Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng pool. Không trễ lương.

Thu nhập thực tế:

Full-time: Lương cứng 8tr + Thưởng

Teambuilding, nghỉ mát 3 tháng 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE

