Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN

Quản lý dự án thi công xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: LEVIN BUILDING Lô 6

- 7 J1, đường DD5, khu dân cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý nhân sự công trình: Công nhân, tổ đội..., điều phối giám sát hoàn thành tiến
độ dự án
- Đánh giá, lựa chọn nhà thầu phù hợp, lập kế hoạch tiến độ dự án
- Điều phối, giám sát tiến độ thi công và các hoạt động liên quan khác tại công trình
- Phối hợp hoạt động với Nhà thầu để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng
- Phối hợp với các bộ phận và các bên liên quan để giải quyết các sự cố, phát sinh thay
đổi trên công trường.
- Theo dõi khối lượng công việc, đối chiếu với dự toán, báo cáo các phát sinh không có
trong hợp đồng với Khách hàng.
- Kiểm tra, xác nhận khối lượng ký nghiệm thu với nhà thầu, thực hiện thủ tục quyết
toán với thầu phụ
- Tư vấn, nắm bắt nhu cầu khách hàng về những vấn đề liên quan đến công tác thi
công;
- Đảm bảo thực hiện nghiệm thu theo giai đoạn và chủ động liên hệ với khách hàng về
những vấn đề phát sinh
- Thực hiện công tác sửa chữa, nghiệm thu, bàn giao, quyết toán công trình với Khách
hàng, Nhà thầu
- Điều phối và giải trình về tiến độ thi công với Ban Giám đốc và Phòng Kinh doanh
- Phối hợp với Phòng Thiết kế về việc chuẩn bị, trình và lưu mẫu vật liệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ sư công trình, tốt nghiệp trường đại học Xây Dựng
- Sử dụng CAD thành thạo, chỉnh sửa bản vẽ, triển khai bản vẽ shop, bản vẽ hoàn công,
làm khối lượng, hồ sơ quyết toán thầu chính, thầu phụ
- Ứng viên nhạy bén, linh hoạt; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, quyết đoán.
- Thử việc từ 1 đến 3 tháng (tùy năng lực) kinh nghiệm giám sát công trình từ 3-5 năm
liên tục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo năng lực + lương tháng 13
- Môi trường làm việc hoà đồng, thân thiện; văn hoá lành mạnh, quan trọng ở thái độ, tư
duy.
- Được đào tạo nội bộ về quy trình làm việc, phối hợp giữa các phòng ban và được cử đi
tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn.
- Chế độ phúc lợi theo chính sách công ty.
- Tham gia các khóa đào tạo phát triển hàng năm (Training, Coaching, Mentoring,...)
- Tham gia các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ ( Ngày hội LEVIN. Team Building,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 06-07 Lô J1 Đường DD5, Khu dân cư An Sương, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

