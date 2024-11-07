Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS

Quản lý dự án thi công xây dựng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15 đường số 3, KDC Gia Hòa, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, Quận 9

Quản lý thi công trực tiếp tại hiện trường.
Đốc thúc tiến độ thi công phần công việc trong phạm vi quản lý.
Họp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các bên liên quan công trình.
Quản lý tổ đội
Báo cáo cấp trên về tiến độ thi công theo định kỳ.
Kiểm tra, ký khối lượng thanh toán công nhân và khối lượng thanh toán với chủ đầu tư.
Phối hợp với cán bộ thanh toán để đẩy nhanh công tác trình ký hồ sơ nghiệm thu và thanh toán.

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành xây dựng, cấp thoát nước...
Có chứng chỉ giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước hạng 2 trở lên
Có kinh nghiệm chỉ huy trưởng tối thiểu 3 năm, có chuyên môn trong thi công hệ thống cấp thoát nước công trình
Trung thực, có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng chịu áp lực cao.

Hưởng đầy đủ phúc lợi, chính sách theo quy định của công ty: Quà Sinh nhật, thưởng Lễ, Tết; Du lịch hằng năm; xét nâng lương hằng năm;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Chế độ nghỉ Lễ, phép hằng năm theo Bộ Luật Lao động.
Thu nhập theo năng lực. Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 15, Đường số 3, Khu dân cư Gia Hòa, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM

