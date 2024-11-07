Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 đường số 3, KDC Gia Hòa, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, Quận 9

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý thi công trực tiếp tại hiện trường.

Đốc thúc tiến độ thi công phần công việc trong phạm vi quản lý.

Họp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các bên liên quan công trình.

Quản lý tổ đội

Báo cáo cấp trên về tiến độ thi công theo định kỳ.

Kiểm tra, ký khối lượng thanh toán công nhân và khối lượng thanh toán với chủ đầu tư.

Phối hợp với cán bộ thanh toán để đẩy nhanh công tác trình ký hồ sơ nghiệm thu và thanh toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành xây dựng, cấp thoát nước...

Có chứng chỉ giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước hạng 2 trở lên

Có kinh nghiệm chỉ huy trưởng tối thiểu 3 năm, có chuyên môn trong thi công hệ thống cấp thoát nước công trình

Trung thực, có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ phúc lợi, chính sách theo quy định của công ty: Quà Sinh nhật, thưởng Lễ, Tết; Du lịch hằng năm; xét nâng lương hằng năm;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Chế độ nghỉ Lễ, phép hằng năm theo Bộ Luật Lao động.

Thu nhập theo năng lực. Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin