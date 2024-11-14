Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Xphomes Star, Khu đô thị mới Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam., Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Phối hợp với các Ban điều hành công trường xây dựng tiến độ, biện pháp phù hợp

2 Phối hợp Phòng vật tư nắm bắt giá vật tư, thiết bị thực tế

3. Lập giá thành thi công thực tế các công trình

4. Phân tích hiệu quả đầu tư dự án

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế Xây dựng hoặc Chuyên ngành khác liên quan.

2. Kỹ năng

- Hiểu biết về dự toán; sử dụng tốt các phần mềm văn phòng và phần mềm chuyên ngành

- Có kiến thức tốt về vật liệu, vật tư, thiết bị trong xây dựng.

- Nắm rõ biện pháp thi công, tổ chức thi công.

- Khả năng làm việc nhóm tốt.

- Xử lý tình huống tốt, nhanh nhạy.

- Giao tiếp, thuyết trình tốt.

- Kỹ năng đàm phán cơ bản.

3. Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập Dự toán chi phí thi công

4. Phẩm chất và sức khoẻ: Trung thực

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập cạnh tranh

2. Lương tháng 13

3. Thưởng vào các ngày lễ, Tết, dịp đặc biệt của Công ty

4. Ăn trưa tại cantin của Công ty

5. Khen thưởng khi có thành tích đặc biệt

6. Đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp khi ký hợp đồng lao động chính thức

7. Chế độ phúc lợi: sinh nhật cho cán bộ nhân viên; ốm đau, hiếu hỉ.....cho cán bộ nhân viên, tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng và các con theo quy định công ty

8. Chế độ quà tết cho các bậc sinh thành từ 80 tuổi trở lên

9. Tham quan nghỉ mát, teambuilding

10. Xét điều chỉnh thu nhập hằng năm

11. Hỗ trợ công tác phí khi đi công tác theo quy định Công ty

12. Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chế độ của nhà nước

13. Được học hỏi và tham gia các khóa đào tạo yêu cầu của Công việc.

14. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 6 và 02 thứ bảy trong tháng; Nghỉ 2 thứ bảy trong tháng và ngày chủ nhật;

15. Được làm việc tại văn phòng Hạng sang, thuận tiện giao thông tại khu vực Đan Phượng và Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân

