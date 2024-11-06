Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC
- Bình Dương: Lô B_4B3_CN, KCN Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Bến Cát
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập và theo dõi các kế hoạch thực hiện dự án (Tiến độ thi công, Kế hoạch sử dụng vật tư, kế hoạch NTP, NCC)
Tìm kiếm, đánh giá và đề xuất nhà thầu phụ cho các hạng mục công việc cho dự án
Xem xét báo giá nhà thầu phụ, nhà cung cấp cho từng dự án để đề xuất cấp trên phê duyệt
Kiểm tra, xác nhận khối lượng thanh toán, quyết toán cho nhà thầu phụ
Theo dõi và các vấn đề thay đổi thiết kế, các phát sinh tại công trường để lập các báo giá phát sinh gửi chủ đầu tư
Theo dõi các vấn đề thanh toán với chủ đầu tư theo hợp đồng
Lập, theo dõi, cập nhật các báo cáo ngân sách, dòng tiền dự án gửi ban lãnh đạo theo từng kỳ
Các nội dung chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 25 - dưới 34.
Vi tính văn phòng thành thạo các phần mềm tin học, autocad, revit,...
Có thể tăng ca ngoài giờ để đạt kế hoạch công việc (OT)
Có thể đi công trình
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì
Có phòng tập gym cho nhân viên
Có sân cầu lông, sân bida, có bàn banh lắc
Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong Công ty
Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hàng năm
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc
Mô hình làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở
Chính sách tăng lương hàng năm, dựa vào khung đánh giá năng lực 2P
Thưởng mục tiêu (Okr) và các dịp lễ lớn, Thưởng KPI vào cuối năm
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC
