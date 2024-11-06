Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Quản lý dự án thi công xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô B_4B3_CN, KCN Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Bến Cát

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và theo dõi các kế hoạch thực hiện dự án (Tiến độ thi công, Kế hoạch sử dụng vật tư, kế hoạch NTP, NCC)
Tìm kiếm, đánh giá và đề xuất nhà thầu phụ cho các hạng mục công việc cho dự án
Xem xét báo giá nhà thầu phụ, nhà cung cấp cho từng dự án để đề xuất cấp trên phê duyệt
Kiểm tra, xác nhận khối lượng thanh toán, quyết toán cho nhà thầu phụ
Theo dõi và các vấn đề thay đổi thiết kế, các phát sinh tại công trường để lập các báo giá phát sinh gửi chủ đầu tư
Theo dõi các vấn đề thanh toán với chủ đầu tư theo hợp đồng
Lập, theo dõi, cập nhật các báo cáo ngân sách, dòng tiền dự án gửi ban lãnh đạo theo từng kỳ
Các nội dung chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng, có ít nhất 03 - 05 năm kinh nghiệm;
Tuổi từ 25 - dưới 34.
Vi tính văn phòng thành thạo các phần mềm tin học, autocad, revit,...
Có thể tăng ca ngoài giờ để đạt kế hoạch công việc (OT)
Có thể đi công trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm trưa
Có phòng tập gym cho nhân viên
Có sân cầu lông, sân bida, có bàn banh lắc
Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong Công ty
Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hàng năm
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc
Mô hình làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở
Chính sách tăng lương hàng năm, dựa vào khung đánh giá năng lực 2P
Thưởng mục tiêu (Okr) và các dịp lễ lớn, Thưởng KPI vào cuối năm
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B_4B3_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Phường Thới Hòa - Thành phố Bến Cát - Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-quan-ly-du-an-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job243474
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kỹ thương HC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Kỹ thương HC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kỹ thương HC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 16 - 20 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kỹ thương HC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Kỹ thương HC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kỹ thương HC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 16 - 20 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất