Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô B_4B3_CN, KCN Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Bến Cát

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và theo dõi các kế hoạch thực hiện dự án (Tiến độ thi công, Kế hoạch sử dụng vật tư, kế hoạch NTP, NCC)

Tìm kiếm, đánh giá và đề xuất nhà thầu phụ cho các hạng mục công việc cho dự án

Xem xét báo giá nhà thầu phụ, nhà cung cấp cho từng dự án để đề xuất cấp trên phê duyệt

Kiểm tra, xác nhận khối lượng thanh toán, quyết toán cho nhà thầu phụ

Theo dõi và các vấn đề thay đổi thiết kế, các phát sinh tại công trường để lập các báo giá phát sinh gửi chủ đầu tư

Theo dõi các vấn đề thanh toán với chủ đầu tư theo hợp đồng

Lập, theo dõi, cập nhật các báo cáo ngân sách, dòng tiền dự án gửi ban lãnh đạo theo từng kỳ

Các nội dung chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng, có ít nhất 03 - 05 năm kinh nghiệm;

Tuổi từ 25 - dưới 34.

Vi tính văn phòng thành thạo các phần mềm tin học, autocad, revit,...

Có thể tăng ca ngoài giờ để đạt kế hoạch công việc (OT)

Có thể đi công trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm trưa

Có phòng tập gym cho nhân viên

Có sân cầu lông, sân bida, có bàn banh lắc

Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong Công ty

Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hàng năm

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc

Mô hình làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở

Chính sách tăng lương hàng năm, dựa vào khung đánh giá năng lực 2P

Thưởng mục tiêu (Okr) và các dịp lễ lớn, Thưởng KPI vào cuối năm

Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

