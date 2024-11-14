Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Quản lý dự án thi công xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất, đường 18E & C2, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Giám sát công tác thi công nội thất
- Đại diện làm việc với Chủ đầu tư về các vấn đề liên quan tới việc thi công các hạng mục trong phạm vi gói thầu.
- Triển khai và kiểm tra công tác lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu công trình.
- Tổ chức và triển khai công tác nghiệm thu bàn giao công trình.
- Đại diện giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thi công/ phát sinh/ nghiệm thu tại công trường.
- Hiểu rõ thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật dự án phụ trách, đề xuất điều chỉnh và giải quyết các công việc liên quan đến kỹ thuật Bản vẽ dự án và công trình.
- Tổ chức kiểm tra, tiếp nhận, bảo quản vật tư, thiết bị trên công trường.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng Công trình/ hạng mục Công trình.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc đảm bảo công tác An toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp tại công trường.
- Tổ chức và triển khai công tác đào tạo và hướng dẫn vận hành việc thi công tại công trường.
- Đánh giá kết quả thực hiện nhân viên và báo cáo theo quy định

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng
- Kinh nghiệm trên 5 năm thi công nội thất các dự án cập 1 và cấp đặc biệt (có tối thiếu đã chỉ huy trưởng ít nhất 3 công trình cấp 1
- có tên trong biên bản bàn giao hạng mục công trình đưa vào sử dụng để chứng minh)
- Chứng chỉ chỉ huy trưởng
- Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp I
- Thành thạo tất cả các công cụ mềm hỗ trợ công việ

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng/ Phúc lợi
- Thu nhập ổn định và tương xứng với năng lực của bản thân;
- Thưởng ngày Lễ, Tết, Lương tháng thứ 13;
- Xét tăng lương 2 lần/ 1 năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
- Được tham gia đầy đủ các chế độ của Nhà nước quy định như: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, .... và các chế độ khác của công ty quy định.
- Du lịch nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác
2. Cơ hội phát triển
- Được đề bạt thăng tiến trên cơ sở năng lực, thành tích và mong muốn phát triển của bản thân;
- Được tham gia các chương trình đào tạp kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, phương pháp làm việc dành cho nhân viên;
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho từng vị trí.
3. Văn hóa & Giá trị
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động và nhân văn;
- Đồng nghiệp trẻ trung, đầy nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô C3.1-C3.2 Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

