Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ làm việc tại Kiên Giang thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: Phú Quốc
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm: xây dựng, đề xuất triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường,...
Tổ chức thi công tại công trường theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công,... được công ty phê duyệt
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của công trường
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên ngành: Giao thông hoặc XD DD&CN, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật hạng 2.
Kinh nghiệm: tối thiểu 5 năm
Kỹ năng quản lý điều hành
Kỹ năng lập kế hoạch- báo cáo, biện pháp, tiến độ
Kỹ năng kiểm tra giám sát
Khả năng sử dụng Autocad, Microsoft Project, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
