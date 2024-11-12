Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ làm việc tại Kiên Giang thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ làm việc tại Kiên Giang thu nhập 20 - 30 Triệu

CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ

Quản lý dự án thi công xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Phú Quốc

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm: xây dựng, đề xuất triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường,...
Tổ chức thi công tại công trường theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công,... được công ty phê duyệt
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của công trường
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên ngành: Giao thông hoặc XD DD&CN, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật hạng 2.
Kinh nghiệm: tối thiểu 5 năm
Kỹ năng quản lý điều hành
Kỹ năng lập kế hoạch- báo cáo, biện pháp, tiến độ
Kỹ năng kiểm tra giám sát
Khả năng sử dụng Autocad, Microsoft Project, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ

CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 168 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

