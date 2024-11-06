Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Quản lý dự án thi công xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngọc Lặc

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình và nhận mặt bằng thi công với chủ đầu tư
Quản lý, kiếm soát chất lượng, kỹ thuật tại các công trình đang thi công.
Kiểm tra giám sát vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình.
Làm việc với chính quyền địa phương, sở tại, các đơn vị liên quan ... trong quá trình thực hiện dự án.
Tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán
Lập Hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng;
- Nắm được thủ tục về hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán;
- Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel..), Autocad;
- Có chứng chỉ giám sát thi công, chỉ huy trưởng công trường.

Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và hòa đồng.
- Hưởng các chế độ phúc lợi như hiếu, hỷ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thưởng lễ tết ... theo quy định của công ty.
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN...).
- Có cơ hội học hỏi, phát triển và khẳng định bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P206 tòa 17T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

