Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngọc Lặc
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình và nhận mặt bằng thi công với chủ đầu tư
Quản lý, kiếm soát chất lượng, kỹ thuật tại các công trình đang thi công.
Kiểm tra giám sát vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình.
Làm việc với chính quyền địa phương, sở tại, các đơn vị liên quan ... trong quá trình thực hiện dự án.
Tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán
Lập Hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán ...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng;
- Nắm được thủ tục về hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán;
- Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel..), Autocad;
- Có chứng chỉ giám sát thi công, chỉ huy trưởng công trường.
- Nắm được thủ tục về hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán;
- Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel..), Autocad;
- Có chứng chỉ giám sát thi công, chỉ huy trưởng công trường.
Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh Thì Được Hưởng Những Gì
-Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và hòa đồng.
- Hưởng các chế độ phúc lợi như hiếu, hỷ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thưởng lễ tết ... theo quy định của công ty.
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN...).
- Có cơ hội học hỏi, phát triển và khẳng định bản thân.
- Hưởng các chế độ phúc lợi như hiếu, hỷ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thưởng lễ tết ... theo quy định của công ty.
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN...).
- Có cơ hội học hỏi, phát triển và khẳng định bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI