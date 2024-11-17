Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Khảo sát hiện trạng công trình trước khi thi công.

- Giám sát và quản lý công trình từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện (khảo sát, kiểm tra bản vẽ, theo dõi dự án...) làm việc trực tiếp tại công trình.

- Điều phối công việc cho phù hợp với tiến độ công trình.

- Quản lý & chủ động điều phối các công việc phát sinh tại công trình.

- Đọc và hiểu các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến công việc tại công trình.

- Kiểm tra vật liệu, làm việc với nhà thầu phụ và công nhân thi công để đảm bảo đúng với bản vẽ và kịp tiến độ thi công của công trình.

- Kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công công trình.

- Thường xuyên cập nhật & báo cáo công việc cho ban quản lý.

- Nghiệm thu khối lượng công trình.

- Các công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn