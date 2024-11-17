Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR

Quản lý dự án thi công xây dựng

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 40A Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Khảo sát hiện trạng công trình trước khi thi công.
- Giám sát và quản lý công trình từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện (khảo sát, kiểm tra bản vẽ, theo dõi dự án...) làm việc trực tiếp tại công trình.
- Điều phối công việc cho phù hợp với tiến độ công trình.
- Quản lý & chủ động điều phối các công việc phát sinh tại công trình.
- Đọc và hiểu các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến công việc tại công trình.
- Kiểm tra vật liệu, làm việc với nhà thầu phụ và công nhân thi công để đảm bảo đúng với bản vẽ và kịp tiến độ thi công của công trình.
- Kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công công trình.
- Thường xuyên cập nhật & báo cáo công việc cho ban quản lý.
- Nghiệm thu khối lượng công trình.
- Các công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 01 - 02 năm.
- Tốt nghiêp cao đẳng chuyên ngành xây dựng, am hiểu về thiết kế nội thất

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng xứng đáng với năng lực làm việc
- Được hưởng các chế độ theo luật lao động hiện hành.
- Công Ty trợ cấp mọi chế độ khi đi công tác ở tỉnh
- Thưởng hoa hồng hoàn thiện công trình
- Chế độ tăng ca, phụ cấp, lương T13...
- Và các quyền lợi khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 40A Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình.TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

