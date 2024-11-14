Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Quản lý dự án thi công xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán theo từng giai đoạn của các nhà thầu thi công và các nhà cung cấp vật tư, thiết bị.
- Xây dựng kế hoạch lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình.
- Kiểm soát tiến độ thực hiện hồ sơ chất lượng, khối lượng của các gói thầu.
- Chịu trách nhiệm tập hợp lập bản vẽ hoàn công theo thanh toán các giai đoạn và quyết toán.
- Chịu trách nhiệm tập hợp các bản vẽ biện pháp thi công và quy hoạch tổng mặt bằng thi công do bộ phận kỹ thuật thực hiện.
- Kiểm tra hồ sơ, khối lượng thanh toán nhân công của các tổ đội thi công đối với các hạng mục
- Chịu trách nhiệm tập hợp, lập biên bản nghiệm thu công việc và biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình.
- Kiểm tra, tư vấn với BCH về các điều khoản hợp đồng, các công việc thi công trong dự toán hợp đồng với CĐT.
- Phân tích đơn giá thi công với CĐT, đơn giá thi công với tổ thợ, tư vấn BCH về các đầu việc, đơn giá, định mức thi công.
- Kiểm tra, lập bản vẽ biện pháp thi công phát sinh, dự toán các công việc phát sinh (nếu có)
- Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tin học:
Kỹ năng mềm:
Kinh nghiệm:
Tiêu chí đánh giá công việc:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10 - 15 triệu.
- Có chế độ đãi ngộ, lương thưởng theo năng lực.
- Được đóng bảo hiểm theo quy định.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà 103 Usilk City, Cụm CT1, Khu đô thị mới Văn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-xay-dung-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job250414
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kỹ thương HC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Kỹ thương HC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kỹ thương HC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 16 - 20 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kỹ thương HC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Kỹ thương HC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kỹ thương HC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 16 - 20 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY LONG HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY LONG HẢI
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOPCON VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOPCON VINA
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 800 USD Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
Tới 800 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIKARI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIKARI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Kỹ thương HC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kỹ thương HC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm