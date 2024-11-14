Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán theo từng giai đoạn của các nhà thầu thi công và các nhà cung cấp vật tư, thiết bị.

- Xây dựng kế hoạch lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình.

- Kiểm soát tiến độ thực hiện hồ sơ chất lượng, khối lượng của các gói thầu.

- Chịu trách nhiệm tập hợp lập bản vẽ hoàn công theo thanh toán các giai đoạn và quyết toán.

- Chịu trách nhiệm tập hợp các bản vẽ biện pháp thi công và quy hoạch tổng mặt bằng thi công do bộ phận kỹ thuật thực hiện.

- Kiểm tra hồ sơ, khối lượng thanh toán nhân công của các tổ đội thi công đối với các hạng mục

- Chịu trách nhiệm tập hợp, lập biên bản nghiệm thu công việc và biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình.

- Kiểm tra, tư vấn với BCH về các điều khoản hợp đồng, các công việc thi công trong dự toán hợp đồng với CĐT.

- Phân tích đơn giá thi công với CĐT, đơn giá thi công với tổ thợ, tư vấn BCH về các đầu việc, đơn giá, định mức thi công.

- Kiểm tra, lập bản vẽ biện pháp thi công phát sinh, dự toán các công việc phát sinh (nếu có)

- Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của Trưởng bộ phận.