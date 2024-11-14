Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
- Hà Nội: Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán theo từng giai đoạn của các nhà thầu thi công và các nhà cung cấp vật tư, thiết bị.
- Xây dựng kế hoạch lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình.
- Kiểm soát tiến độ thực hiện hồ sơ chất lượng, khối lượng của các gói thầu.
- Chịu trách nhiệm tập hợp lập bản vẽ hoàn công theo thanh toán các giai đoạn và quyết toán.
- Chịu trách nhiệm tập hợp các bản vẽ biện pháp thi công và quy hoạch tổng mặt bằng thi công do bộ phận kỹ thuật thực hiện.
- Kiểm tra hồ sơ, khối lượng thanh toán nhân công của các tổ đội thi công đối với các hạng mục
- Chịu trách nhiệm tập hợp, lập biên bản nghiệm thu công việc và biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình.
- Kiểm tra, tư vấn với BCH về các điều khoản hợp đồng, các công việc thi công trong dự toán hợp đồng với CĐT.
- Phân tích đơn giá thi công với CĐT, đơn giá thi công với tổ thợ, tư vấn BCH về các đầu việc, đơn giá, định mức thi công.
- Kiểm tra, lập bản vẽ biện pháp thi công phát sinh, dự toán các công việc phát sinh (nếu có)
- Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng mềm:
Kinh nghiệm:
Tiêu chí đánh giá công việc:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Có chế độ đãi ngộ, lương thưởng theo năng lực.
- Được đóng bảo hiểm theo quy định.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Công việc ổn định, lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI