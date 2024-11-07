Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company

Quản lý dự án thi công xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giám sát quá trình thi công của nhà thầu theo bản vẽ thiết kế qua đó phát hiện các sai sót để cảnh báo nhà thầu xử lý;
Nghiệm thu công tác thi công của nhà thầu để chuyển bước;
Nghiệm thu khối lượng các công việc của nhà thầu theo bản vẽ thiết kế được duyệt;
Rà soát bản vẽ thiết kế thi công chi tiết, shop drawing, BPTC trước khi thi công;
Theo dõi tiến độ chi tiết được lập từ mốc tiến độ tổng, cảnh báo tiến độ hàng ngày, hàng tuần, các việc trễ tiến độ;
Xử lý khi có chậm trễ và có biện pháp khắc phục nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết;
Nghiệm thu khối lượng công trình theo đúng thực tế;
Đảm bảo công trình thi công đúng chất lượng thiết kế;
Kiểm soát công tác ATLĐ, VSMT của các nhà thầu trong quá trình thi công để đảm bảo công trình triển khai thi công an toàn;
Lập kế hoạch triển khai công việc hàng ngày trên công trường;
Báo cáo kết quả công việc của công trường ngày hôm trước;
Đầu mối khách quan tổ chức giải quyết các vướng mắc, các công việc xung đột của các nhà thầu trên công trường mà không ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ, chi phí của CĐT;
Các công việc vượt cấp thì trình Trưởng bộ phận/ Trưởng phòng xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương;
Nắm vững kiến thức về quy trình quản lý dự án xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định xây dựng;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt;
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Sẵn sàng đi công tác thường xuyên.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực;
Hỗ trợ cơm trưa văn phòng, cà phê pha máy tại công ty;
Quà tặng Sinh nhật, 8/3, 20/10, Trung Thu, Tết;
Thưởng Lễ 1/1, 30/4, 1/5, 2/9, Tháng 13, Nhân viên xuất sắc...;
Các hoạt động dành cho nhân viên và gia đình: 1/6, 8/3, Trung Thu, Ngày hội gia đình, Teambuilding...;
Chế độ bảo hiểm (BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ, Bảo hiểm tai nạn 24/24...);
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ/bên ngoài để nâng cao kiến thức và kỹ năng;
Tham gia các CLB nâng cao sức khoẻ: Bóng đá, Cầu lông, Xem phim, Chạy bộ, v.v.;
Cơ hội làm việc và phát triển nghề nghiệp ở một tập đoàn đa ngành hơn 3,000 nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 69 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-xay-dung-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job244679
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kỹ thương HC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Kỹ thương HC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kỹ thương HC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 16 - 20 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kỹ thương HC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Kỹ thương HC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kỹ thương HC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 16 - 20 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất