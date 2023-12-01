Tuyển Xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/12/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM

Xuất nhập khẩu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: Lô A19

- A, KCN Becamex Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành

Mô Tả Công Việc Xuất nhập khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát hàng ngày các hoạt động kho nguyên liệu tại địa phương, quản lý hàng tồn kho, chuẩn bị nguyên liệu thô để đảm bảo sản xuất diễn ra suôn sẻ.

- Đảm bảo SOP / WI được duy trì và cập nhật.

- Tổ chức kiểm kê hàng tồn kho thường xuyên để đảm bảo toàn bộ hàng tồn kho luôn chính xác.

- Quản lý KPI kho về Quản lý hàng tồn kho, Năng suất, tốc độ Chọn & Đóng gói, thông lượng, v.v.

- Làm việc theo giờ hành chính. Thời gian làm việc: Thứ Hai – thứ Sáu (8:00-17:30; Thứ Bảy 8:00-12:00)

- Day to day control of local raw warehouse operations, inventory management, raw material preparation to ensure production to go on smoothly.

- Ensure SOP / WI are being maintained and updated.

- Organize frequent stock counts to ensure full inventory accuracy at all time.

- Manage KPI warehouse about Inventory Management, Productivity, Pick & Pack speed, throughput etc.

- Working at office hour

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cử nhân kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý kho.

- Có kiến ​​thức tốt về hệ thống WMS, EHS, 5S, ISO.

- Lãnh đạo nhóm giỏi.

- Giao tiếp tiếng Anh.

- Bachelor degree in economics or related fields.

- Minimum 3 years of experience in warehouse management.

- Have a good knowledge of WMS system, EHS, 5S, ISO- Strong team leadership.

- English communication.

Tại CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn, thử việc 100% gross, lương tháng 13 đầy đủ, tăng lương hằng năm

- Phúc lợi tốt, thưởng, được mua bảo hiểm sức khỏe cá nhân PTI, bảo hiểm rủi ro tai nạn cá nhân QBE 24/24...

- Được cấp laptop cá nhân, trang bị đồng phục, giày bảo hộ…phục vụ công việc.

- Sử dụng sản phẩm công ty miễn phí (tã, khăn ướt...).

- Phục vụ suất ăn tại canteen công ty miễn phí.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

