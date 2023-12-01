Tuyển Xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

- Kiểm soát hàng ngày các hoạt động kho nguyên liệu tại địa phương, quản lý hàng tồn kho, chuẩn bị nguyên liệu thô để đảm bảo sản xuất diễn ra suôn sẻ.

- Đảm bảo SOP / WI được duy trì và cập nhật.

- Tổ chức kiểm kê hàng tồn kho thường xuyên để đảm bảo toàn bộ hàng tồn kho luôn chính xác.

- Quản lý KPI kho về Quản lý hàng tồn kho, Năng suất, tốc độ Chọn & Đóng gói, thông lượng, v.v.

- Làm việc theo giờ hành chính. Thời gian làm việc: Thứ Hai – thứ Sáu (8:00-17:30; Thứ Bảy 8:00-12:00)

- Day to day control of local raw warehouse operations, inventory management, raw material preparation to ensure production to go on smoothly.

- Ensure SOP / WI are being maintained and updated.

- Organize frequent stock counts to ensure full inventory accuracy at all time.

- Manage KPI warehouse about Inventory Management, Productivity, Pick & Pack speed, throughput etc.

- Working at office hour