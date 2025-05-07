Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: KCN Đồng Xoài 3, Tiến Hưng, Đồng Xoài, TP Đồng Xoài

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập, kiểm tra và xử lý dữ liệu kế toán.

Cập nhật, ghi chép và lưu trữ các chứng từ kế toán một cách chính xác và đầy đủ.

Lập báo cáo kế toán định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Tham gia vào việc kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác và hợp lý.

Hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về các quy định kế toán hiện hành.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo.

Có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các dịp đặc biệt khác.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nghiệp vụ kế toán bài bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM

