Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: Xã Minh Tân, Hớn Quản, Huyện Hớn Quản

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra số lượng hàng hóa: Theo dõi và kiểm tra số lượng hàng hóa nhập, xuất và tồn kho để đảm bảo số liệu chính xác.

Quản lý xuất nhập hàng hóa: Theo dõi và xử lý các đơn hàng xuất nhập, đảm bảo hàng hóa được giao và nhận đúng thời gian và số lượng.

Điều phối giao nhận hàng hóa: Tổ chức, sắp xếp lịch giao nhận hàng cho các đơn vị vận chuyển theo đúng tiến độ đã đề ra.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (bán hàng, kế toán, khách hàng,...) để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển như giao hàng trễ, thiếu hàng, hư hỏng.

Ghi chép và cập nhật số liệu: Ghi chép và cập nhật các giao dịch liên quan đến nhập xuất hàng hóa vào hệ thống kế toán, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu: Đối chiếu số liệu kho với báo cáo kế toán.

Hỗ trợ kiểm tra chứng từ: Kiểm tra và lưu trữ các chứng từ liên quan đến việc xuất nhập hàng hóa.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò thủ kho.

Kỹ năng tổ chức và quản lý tốt: Biết cách sắp xếp công việc hợp lý, điều phối các đơn hàng hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt với các bộ phận và nhà vận chuyển, xử lý nhanh các tình huống phát sinh

Tinh thần trách nhiệm cao, có sức khỏe tốt và chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên ở Bình Phước hoặc các khu vực lân cận

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8000.000đ - 10.000.000đ + Hỗ trợ cơm trưa/tối.

Các bạn ở xa - có hỗ trợ chỗ ở

Lương tháng 13 .

BHXH, BHYT, BHTN, BHTS... theo luật lao động.

Môi trường làm việc thân thiện và linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

