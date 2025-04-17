Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: Xã Minh Tân, Hớn Quản, Huyện Hớn Quản

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra số lượng hàng hóa: Theo dõi và kiểm tra số lượng hàng hóa nhập, xuất và tồn kho để đảm bảo số liệu chính xác.
Kiểm tra số lượng hàng hóa:
Quản lý xuất nhập hàng hóa: Theo dõi và xử lý các đơn hàng xuất nhập, đảm bảo hàng hóa được giao và nhận đúng thời gian và số lượng.
Quản lý xuất nhập hàng hóa:
Điều phối giao nhận hàng hóa: Tổ chức, sắp xếp lịch giao nhận hàng cho các đơn vị vận chuyển theo đúng tiến độ đã đề ra.
Điều phối giao nhận hàng hóa:
Phối hợp với các bộ phận liên quan (bán hàng, kế toán, khách hàng,...) để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển như giao hàng trễ, thiếu hàng, hư hỏng.
Phối hợp
Ghi chép và cập nhật số liệu: Ghi chép và cập nhật các giao dịch liên quan đến nhập xuất hàng hóa vào hệ thống kế toán, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
Ghi chép và cập nhật số liệu:
Kiểm tra và đối chiếu số liệu: Đối chiếu số liệu kho với báo cáo kế toán.
Kiểm tra và đối chiếu số liệu:
Hỗ trợ kiểm tra chứng từ: Kiểm tra và lưu trữ các chứng từ liên quan đến việc xuất nhập hàng hóa.
Hỗ trợ kiểm tra chứng từ:

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò thủ kho.
Kinh nghiệm:
.
Kỹ năng:
Kỹ năng tổ chức và quản lý tốt: Biết cách sắp xếp công việc hợp lý, điều phối các đơn hàng hiệu quả.
Kỹ năng tổ chức và quản lý tốt:
Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt với các bộ phận và nhà vận chuyển, xử lý nhanh các tình huống phát sinh
Kỹ năng giao tiếp:
Tinh thần trách nhiệm cao, có sức khỏe tốt và chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên ở Bình Phước hoặc các khu vực lân cận

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8000.000đ - 10.000.000đ + Hỗ trợ cơm trưa/tối.
Các bạn ở xa - có hỗ trợ chỗ ở
Lương tháng 13 .
BHXH, BHYT, BHTN, BHTS... theo luật lao động.
Môi trường làm việc thân thiện và linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P.1508, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

