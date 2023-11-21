Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Điện Biên

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc liên quan tới việc triển khai thầu: thương lượng, đàm phán, ký kết hợp đồng; theo dõi việc giao hàng; thực hiện các thủ tục thanh toán; tham dự thầu các gói thầu
- Hỗ trợ trong việc làm hồ sơ thầu
- Theo dõi thực hiện các hồ sơ, hợp đồng và đối chiếu đốc thúc công nợ với khách hàng
- Theo dõi công nợ, tồn kho tại các bệnh viện, trung tâm y tế. Xác nhận tồn kho và báo cáo đặt hàng kịp thời từ khách hàng để chuyển về cho phụ trách và các sale admin.
- Chịu trách nhiệm chăm sóc, bán hàng cho các Bệnh viện tại địa bàn phụ trách. Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình khuyến mại và các chính sách, thông tin từ công ty tới các bệnh viện phụ trách.
- Nắm bắt rõ yêu cầu và có kế hoạch hoàn thành tốt các chỉ tiêu từ công ty.
- Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo sự chỉ đạo của cấp quản lý
Làm việc đi thị trường tạo mối quan hệ với các bệnh viện ở khu vực Điện Biên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Dược, Quản trị kinh doanh,...
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Khả năng giao tiếp tốt

Tại VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Thử việc 2 tháng

-Thưởng KPI: Các tiêu chí thưởng và tỉ lệ thưởng: Theo năng lực, thỏa thuận đàm phán trong buổi phỏng vấn

-Thưởng các ngày Lễ Tết, sinh nhật, chế độ ốm đau, thai sản,...

-Các quyền lợi khác theo quy định hiện hành: Công ty đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động đầy đủ và tốt hơn các quy định hiện hành của nhà nước.

- Tham gia BHXH, BHYT sau khi hết thời gian thử việc
- Hưởng 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

